Лідери ЄС заявляють, що російська кампанія систематичних ракетних ударів по Україні не може залишатися безкарною.

Голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу налаштовані посилювати військову підтримку України, зокрема можливості протиповітряної оборони.

Як йдеться у висновках саміту лідерів Євросоюзу, погоджених 15 грудня, ЄС налаштований забезпечувати військову та політичну підтримку України.

"Європейський Союз залишається налаштованим забезпечувати політичну і військову підтримку України, зокрема, через Європейський фонд миру і Місію з надання Україні військової допомоги, та шляхом посилення надання двосторонньої підтримки, особливо можливостей протиповітряної оборони і допомоги з розмінування", – йдеться у висновках.

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Лідери ЄС заявляють, що поточна російська кампанія систематичних ракетних ударів по цивільному населенню України, цивільним цілям, енергетичній інфраструктурі та іншим об'єктам, яка покликана завдавати ще більше страждань, є злочином, який не може залишатися безкарною.

"Це має припинитися. Європейська Рада закликає усіх міжнародних партнерів зробити аналогічні заклики і використати свій вплив з цією метою", – наголошується у документі.

Крім того, Європейська Рада закликає Росію негайно припинити усі дії, які наражають на небезпеку захист ядерних об'єктів, і підкреслює повну підтримку Євросоюзом роботи Міжнародного агентства з атомної енергії.

Війна в Україні: допомога від Євросоюзу

У четвер, 15 грудня 2022 року, голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу погодили дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації.

14 грудня Україна отримала останній транш у розмірі 500 млн євро в рамках виняткової, восьмої, програми макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Загальне фінансування за даною програмою становить 5 млрд євро.

Крім того, опитування, проведене на замовлення Європарламенту, свідчить про те, що підтримку України з боку Європейського Союзу після вторгнення Росії схвалюють 74% громадян країн-членів ЄС.

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