У п'яти країнах рівень підтримки перевищує 90%.

Підтримку України з боку Європейського Союзу після вторгнення Росії схвалюють 74% громадян країн-членів ЄС.

Про це свідчать дані опитування Eurobarometer. Його проводили на замовлення Європарламенту.

Зазначається, що у 24 країнах-членах ЄС більшість громадян схвалюють підтримку України. При цьому найвищий рівень: у Швеції (97%), Фінляндії (95%), Нідерландах (93%), Португалії (92%) і Данії (92%).

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Додається, що лише у трьох країнах рівень підтримки України нижче 50% - Словаччині (49%), Греції (48%) та Болгарії (48%).

"Через десять місяців війни в Україні підтримка конкретних заходів, вжитих ЄС, таких як санкції проти російського уряду або фінансова, військова чи гуманітарна підтримка Україні, продовжує залишатися на рівні 73%", - йдеться у заяві.

Близько двох третин (65%) громадян ЄС вважають, що через війну та її наслідки їхнє життя зміниться.

Дослідження було проведено між 12 жовтня та 7 листопада в усіх 27 країнах-членах ЄС. Опитування проводилося віч-на-віч, всього було проведено 26443 інтерв'ю.

Війна в Україні: підтримка ЄС

Країни Європейського союзу підтримують Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ, яке відбулось 24 лютого.

За цей час ЄС запровадив проти Росії вісім пакетів санкцій. Наразі йде обговорення дев'ятого. Станом на 18 листопада 2022 року ЄС заморозив 68 мільярдів євро російських активів.

Крім того, наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти. 3 грудня Рада Європейського Союзу прийняв рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

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