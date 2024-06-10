Там зазначили, що серед резервістів будуть як чоловіки, так і жінки.

Міністерство оборони Німеччини збільшить кількість резервістів збройних сил (бундесверу) до 60 тис. осіб.

Заступник генерального інспектора бундесверу Александер Хоппе повідомив, що ці резервісти мають бути навчені та озброєні, як було за часів "холодної війни", до нього мають увійти і чоловіки, і жінки, пише Zeit.

"Без резерву не вийде. Ми бачимо це в Україні. Це має проникнути в голову кожному. Структури мають бути такими, щоб ці резервні підрозділи могли бути інтегровані в діючі сили", - зазначив він. Відео дня

"Ми маємо адаптувати резерв до теперішніх викликів безпекової політики, щоб він міг належним чином підтримувати бундесвер у виконанні завдань національної оборони та оборони НАТО", - сказав Хоппе.

Європа відновлює службу в армії

Минулого року чисельність бундесверу становила близько 182 тис. військових, а резервістів - 34 тис. Водночас командування НАТО вимагало збільшити склад збройних сил Німеччини до 272 тис. на випадок застосування ст. 5 статуту НАТО.

1 червня голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман закликала мобілізувати 900 тис. резервістів через загрозу з боку РФ.

А 7 червня уряд Німеччини представив новий військовий план - "Рамкову директиву із загальної оборони". Він розроблений на випадок ймовірної війни з РФ.

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