Влада може зобов'язати компанії виробляти товари тільки для оборони.

Уряд Німеччини представив новий військовий план - "Рамкову директиву щодо загальної оборони". Його розроблено на випадок імовірної війни з РФ.

У плані зазначено заходи, які мають бути вжиті під час війни, пише Bild. Основні з них такі:

Відповідно до плану, війська НАТО мають бути перекинуті на східний фланг, де також перебуватимуть сили бундесверу.

Підвали, підземні автостоянки і станції метро будуть використовуватися як бункери для населення.

Поки Німеччина захищатиметься, Бундестаг не повинен розпускатися.

Влада може віддати наказ про термінову евакуацію з деяких частин країни. При цьому сім'ї розділяти заборонено.

Лікарні мають бути готові до "раптового напливу великої кількості пацієнтів протягом тривалого періоду".

У разі війни Німеччині загрожує криза поставок: овочів і фруктів. Тому Міністерство продовольства може унормувати розподіл їжі. Уряд зберігатиме пшеницю, жито та овес у секретних місцях. Існує також надзвичайний резерв (рис, бобові) для забезпечення населення, особливо в міських центрах, одним гарячим обідом на день.

Влада може зобов'язати компанії виробляти товари тільки для оборони.

У разі війни повертається "обов'язкова служба для призовників". Це означає, що громадяни можуть бути призвані в армію в будь-який час.

Служба зайнятості може зобов'язати громадян віком 18 років і старше працювати на певних роботах: наприклад, у сфері догляду за хворими, на пошті, в пекарнях.

Підготовка Німеччини до війни з РФ

У квітні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про плани реорганізувати армію, щоб зробити її придатною для ведення війни. "Мета полягає в тому, щоб реструктурувати Бундесвер у такий спосіб, щоб він був оптимальним навіть у разі надзвичайної ситуації, у разі оборони, у разі війни", - сказав він.

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Нові збройні сили Німеччини будуть розділені на чотири види - традиційну армію, військово-морський флот і авіацію, а також новий підрозділ у кібернетичному та інформаційному просторі. Також діятимуть оперативне та допоміжне командування.

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