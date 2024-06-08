Він зазначив, що погрози на його адресу тривають уже 10 років.

У Німеччині депутату Бундестагу Родеріху Кізеветтеру, який активно підтримує Україну, підкинули під двері дохлого кота.

Як пише виданні Bild, днями на політика від консервативного блоку ХДС/ХСС було скоєно напад у місті Ален. Сам Кізеветтер відомий тим, що активно і послідовно виступає за надання Україні зброї, за що опоненти називають його "розпалювачем війни".

У коментарі виданню консерватор розповів, що інцидент в Алені насправді не перший випадок погроз на його адресу. "Це перший фізичний напад на мене. Але ще з 2014 року моїй власності завдавали шкоди, під двері підкидали мертву кішку, бруднили нечистотами машину і гараж. Усе це відбувається вже 10 років. Думаю, це пов'язано з моєю чіткою позицією щодо Ізраїлю та України, за майбутнє України в Євросоюзі та НАТО. Але це робить меншість, їх дуже мало. Більша частина населення на боці України, я орієнтуюся на них", - пояснив Кізеветтер.

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Інші інциденти в Німеччині

Останнім часом у Німеччині почастішали напади на політиків. Вони відбуваються здебільшого із застосуванням ножів.

Також у країні постійно трапляються випадки нападу на українських громадян. Так, 21 травня в Дортмунді напали на 15-річного українця, який переїхав до Німеччини через війну в Україні.

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