Кім Чен Ин має вагомі підстави надавати Росії людські ресурси для підтримки бойових дій.

Північна Корея активно використовує можливість обміну військових послуг на те, що їй потрібно, маючи одну з найбільших армій світу та гостру потребу у фінансах, енергоносіях і технологіях для розвитку озброєнь, пише The War Zone.

Зважаючи на можливість отримати гарантії безпеки від Росії та технологічну допомогу для розробки передової зброї, Кім Чен Ин має вагомі підстави надавати Росії людські ресурси для підтримки бойових дій.

Участь Північної Кореї в реальній війні - це безпрецедентна можливість для отримання бойового досвіду, яку Росія не могла запропонувати Пхеньяну під час відносного миру. Північнокорейська армія востаннє брала участь у великому конфлікті майже 75 років тому, тому нинішня війна дасть її солдатам безцінну практику у сучасних бойових умовах, включаючи дрони, високоточну зброю та електронну боротьбу. Навички, отримані на українських рівнинах, мають схожість з умовами, які можуть виникнути під час конфлікту на Корейському півострові, що є важливою перевагою для КНДР.

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Водночас значна кількість північнокорейських військових, імовірно, загине, особливо якщо їх задіють у важких фронтових операціях. Проте Пхеньян отримає важливі уроки, які можна буде впровадити в доктрину, підготовку та розробку озброєнь, де, ймовірно, також допоможе Росія. Попри високу ціну у вигляді втрат особового складу, досвід, здобутий під час бойових дій, є потужним джерелом знань для КНДР.

Залишається незрозумілим, як ефективно вдасться інтегрувати північнокорейські сили до російської армії, враховуючи мовні бар'єри, базову підготовку та нестачу обладнання. Можливо, це призведе до збільшення навантаження на російську логістику, а частина солдатів може навіть намагатися дезертирувати. Проте отриманий бойовий досвід, незалежно від успішності, зміцнить армію Північної Кореї.

Отримавши не лише кошти та енергоресурси, а й безцінні знання з сучасних бойових дій, Північна Корея зможе створити сильнішу та більш готову армію для потенційних конфліктів.

Солдати з КНДР у війні проти України

Телеканал CNN повідомляє, що частина солдатів КНДР вже перебуває в Україні. Очікується, що їхня кількість зростатиме.

Раніше у Пентагоні заявили, що на схід Росії відправили біля 10 тисяч військових з Північної Кореї. Вже найближчими тижнями вони можуть долучитися до російських сил неподалік України.

Колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО, відставний адмірал Джеймс Ставрідіс вважає, що відправка військ КНДР на допомогу РФ у її війні проти України говорить про слабкість Росії. Водночас він зауважив, що це може мати реальний вплив на поле бою.

Тим часом президент США Джо Байден порадив Україні завдати ударів по військах КНДР, якщо вони перетнуть її державний кордон з території Росії.

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