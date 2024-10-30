Хоча північнокорейці не мають бойового досвіду і не знайомі з місцевими умовами, аналітики припускають, що їх розмістять на найважчих ділянках фронту.

Північнокорейські війська, відправлені до Росії, попри жорстокі умови війни, можуть сприймати своє відрядження позитивно, пише Associated Press.

Тисячі молодих солдатів із КНДР, переважно з елітних спецпідрозділів, прибули для підтримки російських військових у конфлікті з Україною. Хоча вони не мають бойового досвіду і не знайомі з місцевими умовами, аналітики припускають, що їх розмістять на найважчих ділянках фронту.

За словами колишніх військових КНДР, солдати можуть сприймати таке відрядження як почесну місію, адже це рідкісна можливість побачити іншу країну, заробити гроші й отримати привілеї для своїх сімей на батьківщині. Лі Вун Гіл, колишній військовий спецпідрозділу, зазначає, що молоді солдати сприймають це як честь, хоча повернення додому живими є малоймовірним.

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На тлі повідомлень Пентагону, що до Росії прибули близько 10 000 північнокорейських військових, очікується ескалація конфлікту, оскільки їх можуть задіяти вже найближчими тижнями. Спостерігачі припускають, що для Кім Чен Ина цей крок - спосіб заробити валюту і отримати безпекову підтримку з боку Росії, попри ризики втрат.

Спецпідрозділ "Штурмовий корпус", до якого належать ці війська, відомий своєю підготовкою до диверсійної діяльності в Південній Кореї. Ветерани цього підрозділу зазначають, що навіть за привілейованих умов солдати КНДР страждали від недоїдання.

Умови служби в Росії значно кращі, а зарплата, ймовірно, складе щонайменше 2000 доларів на місяць. Переважна частина цих коштів потрапить до скарбниці Кім Чен Ина, а решту залишать солдатам. Багато хто з них, ймовірно, буде радий такому заробітку, адже середня місячна зарплата в КНДР становить менше долара.

Аналітики вважають, що Пхеньян може надавати додаткові соціальні привілеї сім'ям солдатів, відправлених до Росії, включно з житлом чи освітніми можливостями. Дехто з солдатів, особливо молодь, сприйматиме це як можливість побачити світ за межами суворо контрольованої КНДР.

Проте, якщо ці війська зазнають великих втрат, настрої можуть змінитися. Солдати, не знайомі з рівнинними умовами та сучасною тактикою ведення війни, включаючи використання безпілотників, можуть швидко опинитися в ролі "гарматного м’яса". Дехто з них, зіткнувшись із жорстокими реаліями війни, може навіть здатися в полон українським силам, щоб уникнути смерті.

Кім Чен Ин також може сподіватися, що, надаючи військову підтримку Росії, отримає доступ до важливих технологій, зокрема для покращення своєї ядерної програми. Однак експерти зазначають, що Росія, найімовірніше, не передаватиме передові ракетні технології. Північнокорейська влада також приховує участь своїх військ у війні від власного населення, побоюючись негативної реакції на відправлення солдатів за кордон.

Солдати з КНДР у війні проти України

Телеканал CNN повідомляє, що частина солдатів КНДР вже перебуває в Україні. Очікується, що їхня кількість зростатиме.

Раніше у Пентагоні заявили, що на схід Росії відправили біля 10 тисяч військових з Північної Кореї. Вже найближчими тижнями вони можуть долучитися до російських сил неподалік України.

Колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО, відставний адмірал Джеймс Ставрідіс вважає, що відправка військ КНДР на допомогу РФ у її війні проти України говорить про слабкість Росії. Водночас він зауважив, що це може мати реальний вплив на поле бою.

Тим часом президент США Джо Байден порадив Україні завдати ударів по військах КНДР, якщо вони перетнуть її державний кордон з території Росії.

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