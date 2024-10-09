У цей перелік увійшли ракети "повітря-земля" та захищена система зв’язку, яку використовує НАТО, відома як Link 16.

Головнокомандувач збройними силами США в Європі, генерал Крістофер Каволі, склав список озброєнь, які США могли б надати Україні для більш ефективної боротьби з Росією. У цей перелік увійшли ракети "повітря-земля" та захищена система зв’язку, яку використовує НАТО, відома як Link 16. Ці системи, як вважається, могли б значно покращити здатність України протистояти агресії, пише CNN з посиланням на власні джерела.

Секретний додаток до доповіді щодо стратегії адміністрації Байдена передали Конгресу на початку минулого місяця. Серед запропонованих озброєнь була крилата ракета Joint Air-to-Surface Standoff Missile та система обміну даними Link 16, яка сприяє кращому координації військових дій. Однак США поки не надали ці системи, що може бути пов'язано з побоюваннями щодо можливого потрапляння чутливих технологій до Росії.

Україна продовжує наполягати на отриманні більш сучасного озброєння, включно з ракетами великої дальності ATACMS. Під час недавньої зустрічі з президентом Джо Байденом, Володимир Зеленський надав список російських об'єктів, які він хоче вразити за допомогою цих ракет. Хоча Байден не дав остаточного рішення, лідери домовилися продовжити обговорення цього питання.

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Адміністрація США стверджує, що надає Україні все необхідне для ведення війни, але обмежене постачання ракет великої дальності використовується з метою ураження цілей у Криму. США також відзначають, що українські безпілотники вже завдавали успішних ударів по об'єктах глибоко на території Росії.

Підтримка України може змінитися в залежності від результатів президентських виборів у США. Якщо переможе Дональд Трамп, американська політика щодо війни може зазнати серйозних змін. Тим часом адміністрація Байдена прагне гарантувати, що Україна матиме необхідні ресурси для ведення бойових дій принаймні до кінця 2025 року. Представники Пентагону працюють над контрактами з американськими компаніями для підтримки та обслуговування озброєнь в Україні.

Ситуація на полі бою залишається складною. Хоча Україна здобула певні перемоги, Росія продовжує зосереджувати зусилля на сході країни. За оцінками експертів, для досягнення істотних успіхів Росії може знадобитися додаткова мобілізація, але це створює серйозні політичні ризики для диктатора Володимира Путіна.

Що передувало

Як писав УНІАН, Україна домагається зняття заборони на удари західними ракетами для глибоких ударів по території РФ. Наприкінці серпня міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що США отримали список цілей, по яких Україна хотіла би вдарити цими ракетами.

Аби не допустити зняття цих обмежень, в останні дні Росія почала демонстративно погрожувати країнам Заходу війною попри свою очевидну неспроможність перемогти навіть Україну.

У Білому домі зізналися, що "дуже серйозно" сприйняли російський блеф і послаблювати обмеження для України не планують.

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