У 2023 році Україна була восьмою за обсягом витрат.

За підсумками 2023 року загальні світові військові витрати сягнули 2443 мільярдів доларів, збільшившись на 6,8% в реальному вираженні. Світові військові витрати зросли дев'ятий рік поспіль до історичного максимуму. Це було найбільше річне зростання з 2009 року. Про це йдеться у дослідженні Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Вперше з 2009 року військові витрати зросли в усіх п’яти географічних регіонах, визначених SIPRI, причому особливо значне зростання було зафіксовано в Європі, Азії та Океанії та на Близькому Сході.

"Безпрецедентне зростання військових витрат є прямою відповіддю на глобальне погіршення миру та безпеки. Держави віддають перевагу військовій силі, але вони ризикують розгорнути спіраль дії-реакції у все більш нестабільному геополітичному ландшафті та безпеці", – заявив старший науковий співробітник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI Нань Тянь.

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Зазначається, що Сполучені Штати Америки, Китай і Росія очолили список країн з найбільшими військовими витратами. Водночас країни з першої десятки усі збільшили такі витрати минулого року.

Військові витрати Росії зросли на 24%, до приблизно 109 мільярдів доларів, що означає зростання на 57% з 2014 року. У 2023 році військові витрати РФ становили 16% від загальних державних витрат.

У дослідженні вказано, що у 2023 році Україна була восьмою за обсягом витрат після різкого зростання на 51%, до 64,8 мільярда доларів. Це призвело до військового навантаження на Україну в 37% і становило 58% загальних державних витрат. Військові витрати України склали 59% від розміру показника Росії. Проте протягом року Україна також отримала щонайменше $35 млрд військової допомоги, у тому числі $25,4 млрд від США. У сукупності ця допомога та власні військові витрати України становили приблизно 91% від російських витрат.

Витрати НАТО

Сполучені Штати залишаються найбільшим бюджетником НАТО, але європейські члени збільшують частку. У 2023 році на 31 члена НАТО припадало 1341 мільярд доларів США, що дорівнює 55% світових військових витрат. Військові витрати США зросли на 2,3%, до 916 мільярдів доларів, що становить 68% загальних військових витрат НАТО. У 2023 році більшість європейських членів НАТО збільшили свої військові витрати. Їхня сукупна частка в НАТО склала 28%, що є найвищим показником за десятиліття. Решта 4% надійшли з Канади та Туреччини.

"Для європейських країн НАТО останні два роки війни в Україні докорінно змінили перспективи безпеки. Ця зміна сприйняття загрози відображається у зростанні частки ВВП, що спрямовується на військові витрати, при цьому ціль НАТО у 2% все частіше розглядається як базова лінія, а не поріг, якого потрібно досягти", – підкреслив дослідник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI сказав Лоренцо Скараццато.

Зростаючі військові витрати Китаю

Китай виділив приблизно 296 мільярдів доларів США на військові потреби у 2023 році, що на 6% більше, ніж у 2022 році. Це було 29-е поспіль річне зростання військових витрат країни. На Китай припадає половина загальних військових витрат у регіоні Азії та Океанії, пише SIPRI.

Військова допомога Україні

Палата представників Конгресу США більшістю голосів схвалила запропонований спікером Майком Джонсоном законопроект про витрати на допомогу Україні. Сенат США розгляне законопроект у вівторок, 23 квітня 2024 року. Президент Джо Байден пообіцяв одразу після ухвалення підписати документ.

Експерти вважають, що схвалення США виділення понад 60 мільярдів доларів допомоги для України дасть змогу ЗСУ дещо перевести дух на полі бою, хоча навряд чи це саме по собі переломить хід війни.

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