У 2024 році на війну витрачатимуть третину бюджету країни.

Держдума Росії прийняла проект федерального бюджету на 2024 рік, а також на плановий період 2025-2026 років, в якому передбачається збільшити витрати приблизно на 25% в 2024 році, причому рекордні суми підуть на оборону. Як пише Washington Times, очікується, що наступного року видатки на оборону перевищать соціальні видатки вперше в сучасній історії Росії

Згідно із законом, доходи державного бюджету в 2024 році складуть 35 трильйонів рублів, в 2025 році – 33,5 трильйона рублів, в 2026-му – 34,1 трильйона рублів.

Бюджет передбачає рекордні в сучасній історії Росії військові витрати. Як сказано в пояснювальній записці, в 2024 році на статтю "Національна оборона" буде виділено 29,4% – близько 10,8 трильйона рублів.

Відео дня

В рамках цієї статті фінансується не тільки армія, а й військова промисловість, а також соціальні виплати учасникам бойових дій. У бюджеті на 2023 рік військові витрати були закладені лише в сумі 6,4 трильйона рублів, тобто мова йде про збільшення більш ніж в півтора рази.

Всього військові витрати складуть близько 6% ВВП – це одне з перших місць у світі.

Російські законодавці заявили, що бюджет на 2024-2026 роки був розроблений спеціально для фінансування Збройних сил і пом'якшення впливу "17 500 санкцій" на Росію.

Як відзначають експерти, проект бюджету "спрямований на те, щоб розібратися у війні на Україні і бути готовим до вічної військової конфронтації із Заходом" і рівнозначний "масовій ремілітаризації російського суспільства".

Витрати Росії на війну в Україні

За останніми оцінками Forbes Ukraine, на ведення кровопролитної війни в Україні Росія витрачає близько 300 мільйонів доларів на день. Прямі військові витрати і вартість втраченої техніки Росії за 18 місяців війни, за оцінками, вже становлять близько 167,3 міліларда доларів.

За розрахунками, які проводилися ще в травні, Кремль витрачає на війну з Україною 900 мільйонів доларів щодня.

Вас також можуть зацікавити новини: