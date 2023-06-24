В цю хвилину найманці ПВК "Вагнер" рухаються в бік Москви через Воронезьку і Липецьку області.

Російські спецслужби на сьогодні не мають конкретного плану з придушення збройного повстання Пригожина і його найманців. У цьому зізнався ВВС співробітник спецслужби.

Співробітник спецслужби також підтвердив інформацію, що "вагнерівці" захопили всі ключові об'єкти у Воронежі слідом за Ростовом-на-Дону.

Раніше про те, що бійці пік "Вагнер" увійшли до Воронежа, повідомило агентство Reuters. При цьому є інформація, що найманці нібито увійшли в місто "без опору".

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Ні ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, ні російська влада про взяття військових об'єктів у Воронежі поки не повідомляли.

Військовий заколот Пригожина: все що потрібно знати

Вчора, 23 червня, Євген Пригожин заявив, що армія РФ обстріляла ракетами бійців його ПВК за наказом Міністра оборони Шойгу і Головнокомандувача ЗС РФ Герасимова.

Пригожин оголосив, що він буде мстити Шойгу і повів свою армію в бік Москви "зупиняти" військове керівництво Росії. Після захоплення військових об'єктів у Ростові-на-Дону вагнерівці почали діяти у Воронежі, який і відкриває дорогу на Москву.

На цьому тлі з'явилися повідомлення, що Путін разом з деякими урядовцями втік з Москви в бік Петербурга. Його літак зник з радарів на кордоні Тверської і Новгородської областей.

Джерело повідомляє, що російський диктатор Путін хоче уникнути битви за Москву, тому планує "точково" ліквідувати Пригожина, а найманцям "ПВК Вагнера" пообіцяти амністію.

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