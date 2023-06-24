Російські спецслужби на сьогодні не мають конкретного плану з придушення збройного повстання Пригожина і його найманців. У цьому зізнався ВВС співробітник спецслужби.
Співробітник спецслужби також підтвердив інформацію, що "вагнерівці" захопили всі ключові об'єкти у Воронежі слідом за Ростовом-на-Дону.
Раніше про те, що бійці пік "Вагнер" увійшли до Воронежа, повідомило агентство Reuters. При цьому є інформація, що найманці нібито увійшли в місто "без опору".
Ні ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, ні російська влада про взяття військових об'єктів у Воронежі поки не повідомляли.
Військовий заколот Пригожина: все що потрібно знати
Вчора, 23 червня, Євген Пригожин заявив, що армія РФ обстріляла ракетами бійців його ПВК за наказом Міністра оборони Шойгу і Головнокомандувача ЗС РФ Герасимова.
Пригожин оголосив, що він буде мстити Шойгу і повів свою армію в бік Москви "зупиняти" військове керівництво Росії. Після захоплення військових об'єктів у Ростові-на-Дону вагнерівці почали діяти у Воронежі, який і відкриває дорогу на Москву.
На цьому тлі з'явилися повідомлення, що Путін разом з деякими урядовцями втік з Москви в бік Петербурга. Його літак зник з радарів на кордоні Тверської і Новгородської областей.
Джерело повідомляє, що російський диктатор Путін хоче уникнути битви за Москву, тому планує "точково" ліквідувати Пригожина, а найманцям "ПВК Вагнера" пообіцяти амністію.