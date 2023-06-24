Соловйов в дуже сумному вигляді заявив, що "ворог" Росії – це Україна, а 25 тисяч "вагнерівців" дуже знадобилися б на фронті.

Один з головних російських пропагандистів Володимир Соловйов серйозно стурбований ситуацією в РФ через бунт Пригожина. Посіпак Путіна закликав не починати громадянську війну, зупинитися і не дозволити "втратити країну".

Відео зі зверненням пропагандиста почали поширювати російські ЗМІ. Соловйов в дуже сумному вигляді заявив, що "ворог" Росії – це Україна, а 25 тисяч "вагнерівців" дуже знадобилися б на фронті.

Тяжкі часи. Не очікував, що доживу до такого [...] Хлопці, схаменіться. Ворог – там, на Україні - заявив пропагандист.

І у звичній для себе манері розмріявся, ці війська повинні йти "на Львів, Київ або ще далі, якщо буде потрібно", а не на Москву.

Також Соловйов порівняв "пригожинський" бунт з походом Беніто Муссоліні і його фашистських шанувальників в Рим 1922 року.

Збройний заколот Пригожина в Росії: що відомо

Напередодні ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що армія РФ обстріляла ракетами бійців його ПВК за наказом Міністра оборони Сергія Шойгу і Головнокомандувача ЗС РФ Валерія Герасимова.

Пригожин оголосив, що він буде мстити Шойгу і повів свою армію на Ростов. Журналісти Reuters повідомляють, що слідом за Ростовом "вагнерівці" захопили Воронеж

Водночас британська розвідка повідомляє, що "вагнерівці" пішли штурмувати Москву і доля бунту залежить від реакції Росгвардії.

Президент РФ Путін виступив зі зверненням до громадян і силовиків, закликавши придушити бунтарів.

Вас також можуть зацікавити новини: