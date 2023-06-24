Російський диктатор хоче уникнути битви за Москву.

Президент РФ Володимир Путін планує "точково" ліквідувати Євгена Пригожина, а найманцям "ПВК Вагнера" пообіцяти амністію, щоб уникнути прямого воєнного протистояння в Москві. Про це поінформоване джерело розповіло виданню "Важливі історії".

Зокрема, співрозмовник видання підтверджує інформацію, що раніше розійшлася по ЗМІ, про те, що у Кремля немає серйозних військових резервів в районі столиці, тому обороняти Москву будуть розрізнені підрозділи чеченців, Росгвардіі, МВС і ФСБ.

"Путіну велика стрілянина не потрібна, тому завдання номер один — точково ліквідувати Пригожина і відірвати від нього кістяк "Вагнера", пообіцявши амністію за все це неподобство", — розповіло джерело.

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Москву готують до оборони - останні новини

В даний час підрозділи бунтівників з "групи Вагнера" рухаються в бік Москви через Воронезьку і Липецьку області. До їх зустрічі вже готуються на південних околицях Москви і в Підмосков'ї. Там споруджують блокпости і готують оборонні позиції.

На цьому тлі з'явилися повідомлення, що Путін разом з деякими урядовцями втік з Москви в бік Петербурга. Його літак зник з радарів на кордоні Тверської і Новгородської областей.

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