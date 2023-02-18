Візит Байдена до Польщі очікується дуже важливим і знаковим напередодні річниці нападу РФ на Україну.

В ході свого візиту до Польщі наступного тижня, президент США Джо Байден виступить зі зверненням до президента РФ Володимира Путіна. Про це заявив спікер Радбезу США Джон Кірбі.

"Ви почуєте в промові президента повідомлення, які, безумовно, знайдуть відгук у американського народу, безумовно, знайдуть відгук у наших союзників і партнерів, без сумніву, знайдуть відгук у польського народу, який так багато зробив і продовжує робити. І я — я підозрюю, що ви – ви почуєте, як він звертається до пана Путіна, а також до російського народу", - заявив Кірбі.

Також спікер спростував чутки, що США можуть знизити обсяги підтримки України та інших своїх партнерів у Європі. За його словами, противниками допомоги є лише деякі республіканці Палати представників.

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"Це не так, як це бачить президент [Байден]. (...) Якщо ви поговорите з керівництвом Палати представників, ви цього не почуєте. І ви, звичайно, не почуєте цього від демократів. І ви не чуєте цього в Сенаті", - запевнив Кірбі.

За словами спікера, в американському парламенті зберігається двопартійна підтримка позиції, що Україні потрібно допомагати і далі.

"Ми всі робимо це разом. І підтримка Конгресу справді була надзвичайною. І президент сподівається на продовження цієї підтримки", - зазначив Кірбі.

Візит Байдена до Польщі

Минулого тижня Білий дім анонсував візит Байдена до Польщі 20-22 лютого. Основна тема візиту - війна в Україні та протидія російській агресії.

Відомо, що Байден привезе до Польщі "подарунки" для України - оголосить про новий пакет військової допомоги. Враховуючи контекст, це, мабуть, буде одним з найбільших пакетів.

За даними ЗМІ, Зеленський приїде до Польщі, щоб зустрітися з Байденом. Ні в Києві, ні у Вашингтоні цю інформацію не підтверджують. Але виглядає малоймовірним, що Байден, перебуваючи в Польщі на річницю вторгнення РФ в Україну і присвятивши візит цій війні, не зустрінеться із Зеленським.

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