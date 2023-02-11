Байден відвідає Польщу 20 лютого.

Президент США Джо Байден у Польщі підкреслить, що США підтримуватимуть боротьбу України проти агресії Росії "стільки, скільки потрібно", заявив під час брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

На запитання, чи збирається Байден оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, коли приїде до Польщі, Кірбі відповів натяками: "Президент ясно дасть зрозуміти, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно".

Кірбі додав, що залишить цю конкретику самому Байдену. "Я не випереджатиму його слів. Звісно, я залишу всю конкретику президенту США", - сказав він.

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Байден їде до Польщі – що відомо

Напередодні Білий дім офіційно підтвердив, що американський глава має намір найближчим часом відвідати Польщу. Окремо західна преса писала, що президент США анонсує новий пакет військової допомоги Україні.

З цього приводу польська делегація навіть відвідувала Вашигтон. Втім, жодної конкретики щодо цього жодна з країн не давала.

Також ЗМІ поширювали чутки про нібито зустріч Байдена з Зеленським, однак український президент заявив, що його ніхто не запрошував.

Приїзд Байдена до Польщі відбудеться напередодні річниці вторгнення РФ в Україну.

Військова допомога від Заходу - ключове

Днями Німеччина після багатомісячних дебатів з союзниками схвалила поставку та реекспорт Україні бойових танків Leopard. Таким чином, Польща та інші європейські держави зможуть поставити українським військовим німецьку бронетехніку.

Услід за Німеччиною про передачу бойових танків – модернізовані Abrams – повідомив американський глава Джо Байден. Проте через складну логістику й обмежені запаси техніки поставки затримаються, за різними підрахунками, до кількох місяців.

Втім, президент України Володимир Зеленський наголосив, що ЗСУ треба до 500 танків для активного просування вперед.

Захід, своєю чергою, почав активне обговорення передачі Україні бойової авіації. У Парижі вже з обережністю допустили, що серед варіантів, зокрема, французькі винищувачі.

27 січня також стало відомо про передачу Німеччиною ракет до вже наявного у ЗСУ протиповітряного комплексу Iris-T.

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