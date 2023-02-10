Білий дім офіційно підтвердив візит Байдена до Польщі та розкрив деталі.

Президент США Джо Байден відвідає Польщу з робочим візитом 20-22 лютого. Про це повідомила прес-секретар Білого Дому Карін Жан-П'єр на брифінгу для преси.

Планується зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою та лідерами інших країн регіону. Також Байден виступить з промовою, присвяченою річниці російського вторгнення в Україну.

"Він хоче поговорити про важливість рішучості і єдності міжнародного співтовариства в підтримці України протягом року", — додав спікер Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

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За словами Кірбі, Байден пошле Україні сигнал про постійну підтримку з боку США.

"Ми знаємо, що наступні тижні і місяці будуть важкими і критичними, особливо для їх власних сил, і Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати їх", — сказав спікер.

Візит Байдена до Польщі

Про плани Байдена відвідати Польщу напередодні річниці російського вторгнення в Україну стало відомо ще в січні. Також, за даними ЗМІ, до цього візиту можуть приурочити виділення Україні нового пакету військової допомоги.

Оскільки приїзд Байдена в Україну виключений з міркувань безпеки, в ході візиту до Польщі він може провести там зустріч з Володимиром Зеленським. За даними ЗМІ, на цій зустрічі Зеленський представить Байдену свій мирний план з 10 пунктів.

На початку лютого влада Польщі офіційно підтвердила, що Байден дійсно планує візит до цієї країни.

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