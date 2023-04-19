Раніше про плани щодо візиту Путіна публічно заявляв Ердоган.

27 квітня в Туреччині відбудеться відкриття атомної електростанції "Аккую" на південному узбережжі. На заході мав бути присутній російський диктатор Володимир Путін, та він не ризикнув відвідувати країну.

Як повідомив в інтерв’ю TRT Haber турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган, російський диктатор братиме участь онлайн.

"Путін візьме участь у церемонії в режимі відеоконференції. Перший блок почне виробляти електроенергію. З цієї електростанції буде забезпечуватися 10% електроенергії нашої країни. "Аккую" також запобігатиме імпорту природного газу", – сказав Ердоган.

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Раніше про плани щодо візиту Путіна публічно заявляв турецький президент, який припускав, що він може відбутися 27 квітня. Турецьке видання DikGazete повідомляло, що Путін і Ердоган, як очікується, відвідають провінції, що постраждали внаслідок землетрусу, обговорити двостороннє партнерство у різних сферах. Тоді Кремль заявив, що рішення про поїздку Путіна до Туреччини поки не прийнято.

Атомна станція Аккую в Туреччині - що треба знати

АЕС "Аккую" в турецькій провінції Мерсін має 4 енергоблоки потужність 1200 МВт кожен. Угоду про її будівництво підписали ще в 2010 році, утім із реалізацією проекту були проблеми.

У 2018 році стало відомо, приватні турецькі будівельні компанії вийшли з проекту, Тоді будувати станцію взявся російський "Росатом", дочірні компанії котрого зрештою стали генеральними проектувальниками і підрядниками АЕС. Крім цього, російські підрядники зобов'язалися обслуговувати, експлуатувати та вивести станцію з експлуатації після завершення її 60-річного терміну експлуатації.

Ордер на арешт Путіна

Минулого місяця Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав довічний ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна через його причетність до депортації дітей з України під час розв’язаної Росією кривавої війни.

Ордер зобов’язує 123 країни-учасники Римського статуту заарештувати Путіна в разі появи на їх території і видати Гаазі. Утім деякі країни вже намагаються знайти шляхи уникнути виконання рішення МКС. Приміром, ПАР, візит до якої Путіна очікувався в серпні під час саміту БРІКС.

В Угорщині заявили, що для них ордер на арешт Путіна не має обов'язкової сили. Вірменія також офіційно пообіцяла не ловити диктатора.

Країни, які не ратифікували Римський статут (це, наприклад, США і Туреччина) не мають зобов'язання заарештувати російського диктатора. Туреччина до того ж не визнає рішень Міжнародного кримінального суду.

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