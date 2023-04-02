У Єревані заявили, що Римський статут їм потрібен для боротьби з Азербайджаном, а не для захисту міжнародного права.

Вірменія не планує заарештовувати і передавати суду в Гаазі російського диктатора Володимира Путіна. Ратифікація Римського статуту мала зовсім інші цілі. Про це заявив віце-спікер вірменського парламенту Акоп Аршакян в інтерв'ю агентству "Арменпресс".

Він зазначив, що рішення ратифікувати Римський статут, на основі якого діє міжнародний кримінальний суд, влада Вірменії ухвалила ще у грудні 2022 року. Єреван має намір використовувати цей інструмент міжнародних відносин у своєму протистоянні з Азербайджаном.

За словами Аршакяна, Конституційний суд Вірменії почав вивчати правомочність ратифікації Статуту тоді ж у грудні. Той факт, що остаточне рішення Вірменії про ратифікацію Статуту збіглося з рішенням МКС видати ордер на арешт Путіна, в Єревані вважають випадковістю.

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"Рішення Конституційного Суду не визнає винним нікого, в жодному питанні і не вимагає кроків до арешту кого-небудь. А уряд Вірменії в грудні 2022 року, звичайно, не міг ані вгадати, ані передбачити ймовірність і зміст конкретних рішень Міжнародного кримінального суду в березні", - заявив Аршакян.

Депутат підкреслив, що вірменська влада не має наміру або бажання заарештовувати Путіна, якщо той побажає відвідати Вірменію. За словами Аршакяна, напередодні Єреван підписав з іншою державою договір про те, що Римський статут не впливатиме на їхні двосторонні відносини. Такий же договір може бути підписаний з РФ.

"Ясно одне: ми почули побоювання, висловлені Російською Федерацією, і я думаю, що ми зможемо домогтися того, щоб забезпечення подальшого процесу, пов'язаного з Римським статутом, не завдавало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією і Росією", - заявив він.

Ордер на арешт Путіна і Вірменія

17 березня Міжнародний кримінальний суд виписав міжнародний ордер на арешт Володимира Путіна за насильницьку депортацію українських дітей до Росії. У теорії цей ордер повинна виконати будь-яка країна, яка приєдналася до Римського статуту.

Через тиждень після появи ордера, Конституційний суд Вірменії визнав законною ратифікацію Римського статуту, що багато хто сприйняв як навмисний сигнал для Росії. Олії у вогонь підлив депутат від правлячої у Вірменії партії Гагік Мелконян, який заявив, що Путіну тепер краще не відвідувати країну, інакше владі доведеться його заарештувати.

Буквально через два дні після цього російські регуляторні органи раптово виявили, що вірменські молочні продукти, які роками спокійно поставлялися в Росію, насправді не відповідають жодним стандартам якості і мають бути заборонені до імпорту в РФ.

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