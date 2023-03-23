Будапешт не буде заарештовувати Володимира Путіна, якщо той в'їде на територію країни.

Міжнародний ордер на арешт військового злочинця Володимира Путіна за воєнні злочини, скоєні в Україні, не має обов'язкової сили для Угорщини.

Про це заявив міністр кабінету міністрів Угорщини Гергель Гуляш, передають Bloomberg і Reuters. Він підкреслив, що Будапешт не буде заарештовувати Путіна, якщо той в'їде на територію країни.

За словами Гуляша, Римський статут не був вбудований в угорську правову систему. Угорщина не оприлюднила частину статуту Міжнародного кримінального суду, яка робила б такий ордер на арешт обов'язковим. Гуляш вважає, що це порушило б Конституцію Угорщини.

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"Ми можемо посилатися на угорський закон і виходячи з цього, ми не можемо заарештувати президента Росії... оскільки Статут МКС не був оприлюднений в Угорщині", - сказав Гуляш.

Також він зазначив, що уряд Угорщини "не сформував позиції" щодо ордера на арешт Путіна.

"Ці рішення не найвдаліші, оскільки вони ведуть у бік подальшої ескалації, а не до миру, це моя особиста суб'єктивна думка", - сказав Гуляш.

Як зазначає Bloomberg, документи організації Об'єднаних Націй показують, що Угорщина підписала Римський статут МКС уу 1999 році і ратифікувала його в 2001 році, під час першого терміну прем'єрства Віктора Орбана.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан став об'єктом різкої критики з боку своїх союзників по Європейському Союзу і НАТО за підтримку тісних зв'язків із Росією навіть після того, як Путін вторгся в Україну. Це включало виступи проти санкцій ЄС щодо Москви, заборона на постачання зброї в Україну і укладення довгострокового газового контракту Угорщини з Росією.

Нещодавно Орбан заявив, що Угорщині, можливо, доведеться переглянути свої дружні відносини з Росією в майбутньому через зміну геополітичних реалій після вторгнення Москви в Україну.

Ордер на арешт Путіна

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна і дитячого обмудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у воєнних злочинах, пов'язаних із насильницькою депортацією українських дітей до РФ.

Путіна можуть затримати на вимогу трибуналу в будь-якій з 123 держав світу, які ратифікували Римський статут. Як зазначив головний прокурор МКС, Путін постане перед судом незалежно від того, чи визнає РФ це рішення.

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