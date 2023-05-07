Він наобіцяв очільнику Пригожину найкращі умови, аби тільки "вагнерівці" не залишали TikTok-війська наодинці з ЗСУ.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров наказав очільнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину не лишати позиції в Бахмуті, а дочекатися приходу його бойовиків.

Відео зі зверненням Кадирова у неділю, 7 травня 2023 року, оприлюднив російський журналіст Ілля Шепелін.

"Женя, я хочу сказати, поки ми не дійдемо до позицій, поки я не роздам усі позиції, ти будеш в обороні. І коли ми почнемо наступати, тільки тоді ми визначимо, куди тобі йти далі. Ми повинні повністю змінити хід ситуації. Ти мені завжди казав, що живеш за чоловічими правилами. Тому я тобі за поняттями кажу: ти маєш зробити те, те й те. З тобою зв'яжуться люди і тобі пояснять", - наголосив Кадиров.

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Він пожалівся, що Пригожин залишив для "кадирівців" найважчі ділянки фронту.

"Він узяв гарне місце, зручне для себе. Інші... складні місця, треба йти. Це останній бій", - сказав чеченський лідер.

Кадиров також обурився через твердження Пригожина, що українське місто Попасна у Луганській області захопили "вагнерівці".

"Ти сказав, що ви взяли Попасну. Я тобі офіційно заявляю: у Попасній брали участь ми усі. Ми усі були там і наші загони взяли Попасну. І інші місця, які тобі були погані... треба було братське плече, ти звертався до братів-чеченців", - заявив він, додавши, що йому прикро через поведінку "брата".

Наприкінці відео очільник Чечні ще раз закликав Пригожина не тікати з позицій у Бахмуті, оскільки вагнерівці - це "дуже необхідні, потрібні люди" й "знають місцевість".

"Якщо ви залишитеся з нами, то я обіцяю, що ми дамо більше, створимо кращі умови, ніж сьогоднішні у вас, і постараємося, щоб у вас все було на вищому", - пообіцяв Кадиров.

Вихід "Вагнера" з Бахмута - що відомо

5 травня Пригожин анонсував, що його бойовики покинуть Бахмут 10 травня через катастрофічну нестачу снарядів. Пізніше він повідомив, що "вагнерівців" замінять TikTok-війська Кадирова.

7 травня в мережі з'явився лист Кадирова до Путіна з проханням відправити його бойовиків в Бахмут.

Однак трохи згодом Пригожин, схоже, передумав покидати українське місто. Він заявив, що йому обіцяли боєприпаси, все необхідне й навіть виділили російського генерала Сергія Суровікіна.

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