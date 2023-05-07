Раніше повідомлялося про наміри "вагнерівців" вийти з Бахмута. Бойовики Кадирова повинні їх замінити.

Глава Чечні Рамзан Кадиров оголосив, що попросив президента РФ Володимира Путіна відправити його бойовиків з підрозділу "Ахмат" у Бахмут замість ПВК "Вагнер".

Про це чеченський лідер і путінський поплічник написав у своєму Телеграм-каналі і опублікував відповідний документ.

"Підписав лист на ім'я верховного головнокомандувача Російської Федерації В.В. Путіна з проханням дати доручення передислокувати підрозділи "Ахмат" в Бахмут. Лист вже відправлено", - йдеться у пості Кадирова, в якому оприлюднена й копія листа до кремлівського диктатора.

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У листі він просить Путіна дати міністру оборони РФ Сергію Шойгу і начальнику Росгвардії Віктору Золотову розпорядження відправити свої TikTok-війська в Бахмут.

Заява Пригожина про вихід "вагнерівців" з Бахмута

Раніше ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що через снарядний голод "вагнерівці" 10 травня вийдуть з Бахмута. Він стверджував, що "вагнерівці" передадуть свої позиції підрозділам Міноборони РФ.

Потім, мабуть, "кухар Путіна" передумав і заявив про готовність передати позиції своїх бойовиків у місті-фортеці TikTok-військам Кадирова.

Кадиров відповів, що виручить Пригожина і відправить своїх "бійців" у Бахмут, але в цій же заяві глава Чечні жорстко "пройшовся" по діях і рішеннях ватажка "Вагнера" на українському фронті.

У ЗСУ з обережністю сприйняли заяви окупантів про відхід "вагнерівців" з Бахмута. Не виключено, що цього так і не станеться.

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