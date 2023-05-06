Кадиров зробив Пригожину кілька зауважень і поскаржився, що ватажок "вагнерівців" нібито залишив для його бійців найважчі ділянки фронту.

Керівництво угруповань "вагнерівців" і "кадировців" продовжують грати спектакль, що деяким російським позиціях у Бахмуті нібито загрожує відведення військ. Глава Чечні Рамзан Кадиров відповів, що виручить свого "друга" Євгена Пригожина, який попросив у нього підтримки, і відправляє в зону бойових дій свої перші загони.

Водночас в опублікованому ввечері 6 травня відео Кадиров зробив Пригожину кілька зауважень і поскаржився, що ватажок "вагнерівців" нібито залишив для його бійців найважчі ділянки фронту, але, додав, "кадировцям" нібито до цього не звикати. "Ми готові взяти Бахмут. Решту території ми візьмемо із задоволенням. Те, що Женя (Пригожин) вважає кілометри, які взяв, - це неправда... Він взяв гарне місце, зручне для себе. Інше... складні місця, треба йти. Це останній бій", - оголосив Кадиров.

Далі Кадиров додав, що Попасну окупували не тільки "вагнерівці", на чому наполягає Пригожин, але і його "Тік-ток" загони.

Відео дня

"Ти сказав, що ви взяли Попасну. Я тобі офіційно заявляю: в Попасній, дон, брали участь ми всі. Ми всі були там і наші загони взяли Попасну. Й інші місця, які тобі були погані, потрібно було братське плече, ти звертався до братів-чеченців", - сказав він.

Також Кадиров стверджує, що був здивований останнім відео Пригожина, який на тлі десятки трупів своїх найманців кричить про брак боєприпасів.

"Я здивувався, послухавши твоє останнє відео. У нас є сили замінити будь-кого, у кого не витримують нерви", - відповів Кадиров, уточнивши, що на війну вже нібито виїжджає один ОМОН "Ахмат", два батальйони і один полк.

Бої за Бахмут - що сказав Пригожин і яка ситуація в місті

Напередодні ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що готовий передати позиції "вагнерівців" у Бахмуті бійцям глави Чечні Рамзана Кадирова. За словами кухаря Путіна, у "Ахмата" "найімовірніше є всі можливості для отримання всього необхідного і всі необхідні ресурси" для цього. Передачу позицій планують розпочати "негайно".

На думку експерта Олександра Коваленка, в такому випадку ворогові довелося б перекидати в місто ще близько 4 тисяч "кадирівців", що неминуче призвело б до конфлікту з російськими регулярними військами.

У Збройних силах України його слова спростовують і називають "блефом". ЗСУ все ще утримують частину Бахмута. Згідно з вечірнім зведенням Генштабу, російські окупанти продовжили штурмувати найбільшими силами Бахмут і Мар'їнку, здійснивши на цій ділянці більше 30 атак.

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