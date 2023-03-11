Там зауважили, що не обговорювали це питання.

Влада Фінляндії стверджує, що не обговорювала надання Україні винищувачів Hornet, про яке заявляла прем’єр-міністр країни Санна Марін під час візиту до Києва.

Так, командувач військово-повітряних сил Фінляндії Юха-Пекка Керенен в коментарі виданню Helsingin Sanomat заявив, що Сили оборони країні не обговорювали можливу поставку ЗСУ винищувачів.

Він пояснив, що країна не може відмовитися від Hornet поки не отримає замість них винищувачі F-35. До того ж, оперативна підготовка до передачі цих винищувачів буде складним завданням.

Відео дня

У свою чергу міністр оборони країни Антті Кайкконен заявив каналу MTV Uutiset, що не знав про намір Санни Марін підняти питання про винищувачі, яких Фінляндія, за його словами, потребуватиме ще багато років.

Про те саме у коментарі фінському агентству STT заявив і президент країни Сауле Нііністьо: "З цього питання обговорення не велось".

Візит Санни Марін у Київ

Фінський прем’єр Санна Марін під час візиту до Києва 10 березня зазначила, що Фінляндія могла б разом з іншими країнами розглянути виділення Україні винищувачів. Вона підкреслила, що обговорення питання про винищувачі зараз на дуже ранній стадії і необхідне широке міжнародне співробітництво.

Вона додала, що Фінляндія ухвалилиа рішення щодо придбання нових винищувачів.

Вас також можуть зацікавити новини: