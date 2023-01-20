Санна Марін має бездоганну репутацію і займає жорстку антиросійську позицію.

У Європейському парламенті серйозно обговорюють можливість призначення новим главою Єврокомісії (уряду ЄС) нинішнього прем'єр-міністра Фінляндії Санни Марін. Про це пише фінське видання Maaseudun Tulevaisuus.

Відзначається, що чинна керівниця уряду Фінляндії має репутацію чесного політика, незаплямовану жодними підозрілими справами. Санна Марін виглядає оптимальним кандидатом на пост голови загальноєвропейського уряду особливо на тлі нещодавніх корупційних скандалів навколо структур Єврокомісії.

За словами джерел, депутатам Європарламенту імпонують ліберальні погляди фінського прем'єра та її жорстка позиція щодо Росії. Як очікується, це забезпечить їй підтримку з боку більшості фракцій і груп впливу.

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"У парламенті і Брюсселі в цілому Марін вважається винятковою політичною суперзіркою, не пов'язаною зі скандалами, а також популярною за межами країни, особливо через її заяви про Україну", - заявив неназваний співрозмовник видання, близький до Єврокомісії.

У той же час сама Санна Марін поки не коментувала чутки про можливу кар'єру в Брюсселі, і поки не зрозуміло, чи захоче вона пожертвувати заради цього кар'єрою всередині Фінляндії.

Хто така Санна Марін

У 2019 році Кабінет Міністрів Фінляндії очолила Санна Марін. Тоді їй було 34 роки, що зробило її наймолодшим керівником уряду в світі на той момент.

Через молодий вік, привабливу зовнішність та активний спосіб життя Марін неодноразово піддавалася нападкам з боку недоброзичливців, але щоразу без видимого збитку для її репутації.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Марін зайняла жорстку антиросійську позицію і взяла курс на входження Фінляндії в НАТО. Паралельно почалися поставки фінської зброї в Україну.

У травні 2022 року Санна Марін особисто відвідала Ірпінь та Бучу, після чого її риторика щодо Росії стала ще жорсткішою.

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