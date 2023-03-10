Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін приїхала до Києва з візитом.
Про це заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс повідомив у мікроблозі Twitter. Зокрема, Перебийніс зустрічав Марін на платформі залізничного вокзалу у Києві, коли вони виходила з вагону. "Я був радий вітати у Києві прем'єр-міністра Фінляндії Санну Марін", - повідомив Перебийніс.
Як свідчать численні фото і відео у соціальних мережах, Марін разом з президентом України Володимиром Зеленським відвідали церемонію прощання із загиблим Героєм України Дмитром Коцюбайлом (позивний "Да Вінчі"), яка відбувається у Михайлівському соборі.
Позиція Фінляндії у війні
Як відомо, після повномасштабної агресії проти України Фінляндія та Швеція почали процес подачі заявки на вступ до НАТО. Марін вважає, що Росія не напала б на Україну, якщо б її прийняли до Альянсу.
У травні прем'єр Фінляндії прибула до України та відвідала зруйнований російськими окупантам Ірпінь.
Восени у Фінляндії повідомили, що вже надали Україні допомогу на суму у 160,4 мільйонів євро. Згодом вони оголосили про десятий пакет оборонного обладнання.
Нещодавно Фінляндія приєдналася до такнової коаліції, оголосивши про передачу Україні трьох німецьких танків Leopаrd 2.