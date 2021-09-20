Всього в результаті інциденту в ПГНИУ постраждали понад 20 осіб.

В результаті стрільби в російському виші постраждали 27 осіб, з них восьмеро загинули.

Про це повідомили у Слідчому комітеті РФ.

Адміністрація Пермського державного національного дослідницького університету, де стався інцидент, підтвердила факт стрілянини і наявність постраждалих, але не вказала їхню кількість. Всі заняття у вузі скасували.

Читайте такожСтрілка, який влаштував бійню у пермському університеті, ліквідували (фото)У МОЗ РФ підтвердили, що постраждали понад 10 осіб, але не уточнили при цьому, в якому стані вони знаходяться.

Очевидці стверджують, що, рятуючись від стрільця, студенти і викладачі стрибали з вікон навчального корпусу. У соцмережах публікують відео з закривавленими постраждалими.

Спочатку повідомлялося, що зловмисник використовував травматичну зброю, проте пізніше підтвердилася версія про бойову зброю.

Підозрюваним є 18-річний Тимур Бекмансуров. У ймовірній передсмертній записці він заявив, що його атака не є терактом, а сам він не перебуває в екстремістських організаціях. Підліток стверджує, що давно думав про шутинг і відкладав гроші на покупку вогнепальної зброї.

На місці стрілянини працюють слідчі. За фактом того, що сталося порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 105 КК РФ (вбивство).

Автор: Станіслав Кожемякін