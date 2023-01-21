Обмеження наклали в рамках дев'ятого пакету санкцій.

Франція заблокувала банківські рахунки пропагандистського російського каналу RT France в рамках дев'ятого пакету санкцій проти РФ. У МЗС держави-агресора почали погрожувати "заходами у відповідь" на цей крок.

Як повідомили росЗМІ, про закриття доступу до рахунків розповіла шеф-редактор телеканалу Ксенія Федорова. За її словами, блокування ставить під питання подальшу роботу RT France. Керівник заявила: "RT France, ймовірно, не зможе виплачувати зарплати". А співробітники телеканалу вже почали побоюватися, що не зможуть знайти нову роботу через пропагандистський статус RT France.

У Росії відповіли погрозами на рішення Франції. За словами дипломатів РФ, на території держави-агресора вживуть заходів проти французьких ЗМІ, які вони "запам'ятають".

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"Блокування рахунків RT France призведе до заходів у відповідь по французьким ЗМІ в Росії. Вони будуть такими, що їх запам'ятають, якщо влада Франції не перестануть тероризувати російських журналістів", — заявили в МЗС РФ.

Санкції проти Росії: остання інформація

Обмеження, які західні країни ввели проти РФ у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну, продовжують "бити" по економіці держави агресора.

Дев'ять російських авіакомпаній припинили польоти у 2022 році. Чотирьом з них призупинили дію сертифіката експлуатанта, а одній — анулювали.

Виробництво суден теж зменшилася на 20% у зв'язку з відсутністю поставок обладнання і західних фахівців для його монтажу.

За даними Reuters, десятий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ буде запроваджено до 24 лютого — річниці повномасштабного вторгнення. Окремі країни ЄС наполягають на обмеженнях у сфері поставок ядерного палива і торгівлі алмазами.

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