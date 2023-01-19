Всього вироблено близько 900 бойових машин, майже половина з яких поставлена на експорт в Об'єднані Арабські Емірати.

Париж розглядає передачу Україні своїх бойових танків Leclerc, щоб забезпечити Берліну основу для постачання важкої бронетехніки, пише Politico з посиланням на французького чиновника.

При цьому в політичних колах Франції ще тривають дискусії з цього приводу. "Питання складне і ще не вирішене в Парижі. Але ми думаємо про це", - сказав співрозмовник видання.

Передачу танків обговорюватимуть на спільному з німецькими урядовцями засіданні.

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AMX-56 Leclerc - основний бойовий танк французької армії. Він розроблений в 80-х роках, а серійне виробництво цієї моделі почалося в 1990 році на підприємстві концерну Nexter. Всього вироблено близько 900 бойових машин, майже половина з яких поставлена на експорт в Об'єднані Арабські Емірати.

На початку січня цього року Франція почала модернізацію 200 таких танків, згідно з якою техніка отримає оновлену систему управління вогнем і нову електроніку.

Танки для України - що відомо

Першою, хто офіційно підтвердив передачу для України танків західного зразка, виступила Велика Британія. Напередодні Лондон погодився поставити ЗСУ 14 одиниць своїх Challenger 2.

Разом з тим Німеччину намагаються умовити дати хоча б дозвіл на поставку ЗСУ Leopard. З цього приводу канцлер ФРН Олаф Шольц вже поставив США умову: спочатку Вашингтон повинен підтвердити передачу Києву своїх важких танків Abrams.

Вже відомо, що Варшава забронювала Україні цілу роту німецьких танків, але без політичного рішення Берліна передати їх Україні не може. Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький розраховує на поставку Україні не менше 100 бойових танків.

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