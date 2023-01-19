Перші санкції щодо російського суднобудування були запроваджені ще у 2014 році, проте тоді у РФ продовжили користуватися закордонним обладнанням.

Росія різко скоротила виробництво суден на своїй території на тлі західних санкцій, які, попри запевнення Кремля, все-таки б'ють по російській економіці.

Згідно з даними INFOLine Shipbuilding Russia Top, за рік війни з Україною російські верфі виробили на 20% менше суден у порівнянні з минулими результатами.

Попри те, що у 2023 році російська "Об'єднана суднобудівна корпорація" (ОСК) прогнозувала зростання виробництва, санкційна політика Заходу та ЄС значно ускладнює можливості Москви.

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Перші санкції щодо російського суднобудування були запроваджені ще у 2014 році. Однак тоді замовники суден, в тому числі рибопромислових, все одно віддавали перевагу закордонному обладнанню, замість того, щоб підтримувати ринок РФ. Тепер, з введенням більш жорстких санкцій, таке рішення обернулося проти самої Росії.

"Низка цих проектів була реалізована, з окремими виникли складнощі з поставками обладнання та участю іноземних фахівців в його монтажі. Складнощі поступово наростали до лютого 2022 року, а з лютого вони набули системного характеру", - пояснили в корпорації.

Міжнародні санкції проти Росії - останні рішення

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в рамках свого виступу в день відкриття Всесвітнього економічного форуму в Давосі оголосила, що десятий пакет санкцій проти Росії буде зосереджений на закритті "лазівок", якими користується РФ для утримання своєї економіки.

Раніше Євросоюз уже ввів дев'ять пакетів санкцій проти РФ на тлі військової агресії проти України.

В ЄС очікують, що такі економічні обмеження проти Росії занурять її економіку в абсолютну рецесію, яка триватиме десятиліттями.

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