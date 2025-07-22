Олігарх і колишній депутат, який тривалий час чинив значний вплив на політичне життя Молдови, втік звідти у 2019 роцы. Останні кілька місяців вын перебував у розшуку Інтерполу.

У вівторок, 22 липня, у Греції затримали молдовського олігарха-втікача Володимира Плахотнюка та його близького соратника Костянтина Цуцу. Про це повідомила поліція Молдови.

За їхніми даними, Плахотнюка затримали за ордером Інтерполу. Ордер на міжнародний розшук було видано в лютому 2025 року.

"Ми отримали за офіційними каналами Інтерполу в Афінах інформацію про затримання в Греції двох громадян Молдови. Один із них - Володимир Плахотнюк", - ідеться в повідомленні поліції.

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За даними сайту NewsMaker, разом із Плахотнюком був затриманий ще один громадянин Молдови Костянтин Цуцу. Він вважається соратником Плахотнюка. Раніше Цуцу також був депутатом молдавського парламенту.

"Двоє затриманих прямували транзитом через Грецію в Дубай. Їх затримали сьогодні о 04:30 ранку", - повідомив молдавському телеканалу TV8 глава Генерального інспекторату поліції Віорел Чернеуцану.

Що відомо про Плахотнюка

Як відомо, Плахотнюк втік із Молдови 2019 року. Перший час він жив у США, але через рік виїхав, оскільки США визнали його перебування небажаним. За даними деяких ЗМІ, Плахотнюк влаштувався на Північному Кіпрі.

У Молдові стосовно Плахотнюка відкрито кілька кримінальних справ, видано три ордери на його арешт. Зокрема, прокуратура країни звинуватила Плахотнюка у співучасті в крадіжці мільярда з молдавських банків у 2014 році. За даними прокуратури, Плахотнюк отримав 39 мільйонів доларів і 3,5 мільйона євро через компанії, які контролював Ілан Шор. Це ще один молдавський олігарх, він створив проросійську партію "Шор" і був її лідером.

У жовтні 2022 року США ввели санкції проти Плахотнюка.

Відомого кікбоксера Костянтина Цуцу в Молдові звинувачують у незаконному збагаченні та зазначенні неправдивих даних у декларації про доходи. Справу щодо нього розслідує Антикорупційна прокуратура. Також його розшукують у кримінальній справі, пов'язаній із хуліганством.

Ситуація в Молдові

Нагадаємо, що експерти та політики попереджають про спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Молдова перебуває на передовій російської загрози. Навесні Франція і Молдова підписали угоду про об'єднання зусиль у боротьбі з дезінформацією та захисті виборчих процесів.

Президентка Молдови Майя Санду також говорила про тиск і погрози з боку Росії. Вона вважає, що Москва може спробувати створити енергетичну кризу і скористатися нею, щоб привести до влади проросійський уряд на майбутніх виборах у вересні.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, посилаючись на дані розвідки, говорив, що після цього Росія може посилити свій контингент у сепаратистському регіоні Придністров'я. Це дасть росіянам можливість розмістити до 10 тисяч своїх солдатів на кордоні з Україною.

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