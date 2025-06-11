Зеленський заявив, що Україна, незважаючи на власні проблеми, підтримає сусідню країну.

Якщо Російська Федерація знов чинитиме тиск на Молдову через енергетику, Кишинів вже має відповідні механізми протидії. Зокрема, країна планує запустити нову високовольтну лінію електропередач (ЛЕП), яка йтиме безпосередньо з Румунії.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 11 червня, таку заяву президентка Молдови Мая Санду зробила в Одесі на брифінгу, який був присвячений саміту "Україна – Південно-Східна Європа". Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна підтримає Молдову, якщо сусідня країна опиниться в енергетичній кризі. Йшлося в тому числі про кризу, яка сталася на початку 2025 року, коли РФ перервала постачання газу в невизнане Придністров’я, щоб тиснути на Молдову.

"Що стосується питання Придністровської кризи, ми були готові зробити все, щоб допомогти Молдові, щоб не було через цю кризу тиску на Кишинів та, відповідно, на президента Маю Санду. Ми розуміли, що це штучні кроки Російської Федерації…", – сказав Зеленський.

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За його словами, Україна розуміла, як допомогти Молдові: "Не просто, але ми тут стоїмо поруч з Молдовою та будемо продовжувати, як би нам важко не було, робити так, щоб там менше було ризиків".

Зі свого боку Санду нагадала, що на початку року РФ перервала постачання газу в Придністров’я з бажанням дестабілізувати лівий, а потім і правий берег Дністра. Президентка пояснила, що Україна запропонувала Молдові постачання вугілля, а зрештою Молдова отримала підтримку від Європейського Союзу, та згодом змогла постачати газ в ПМР.

"Якщо Росія спробує зробити те саме зараз, у нас є той самий механізм, такий самий інструмент й ми допоможемо людям в регіоні, в іншому випадку для правого берега Дністра до нового опалювального сезону у нас буде нова високовольтна лінія, яка з’єднає нас напряму з Румунією. Бо зараз у нас є лінія, яка вперше йде через Придністров’я – це лінія, яка була побудована за часів Радянського Союзу та використовувалася для шантажу. Тому зараз у нас буде більше безпеки щодо постачання електроенергії", – наголосила Санду.

Загроза для Молдови з боку РФ

11 червня під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа" президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа не може втратити Україну та Молдову, бо це призведе до втручання Москви в інші країни.

Зокрема, за словами українського лідера, РФ планує захопити Одесу, а потім вийти до кордону з Молдовою та Румунією. Президент України підкреслив, що Одеса є мішенню для Росії, яка хоче знищити місто.

Військові плани Москви вказують на Одеський регіон, та сподівання Кремля потім вийти до кордону з Молдовою та Румунією. Щоб цьому запобігти, Україні потрібна допомога союзників, довгострокові гарантії.

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