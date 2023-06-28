Початкова змова мала хороші шанси на успіх, але зазнала невдачі після витоку інформації про неї, що змусило Пригожина імпровізувати.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин під час свого заколоту планував захопити міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника генштабу Валерія Герасимова під час їхнього запланованого візиту до Ростовської області.

Про це повідомляє газета Wall Street Journal із посиланням на західних офіційних осіб. Видання зазначає, що ФСБ РФ дізналася про плани Пригожина за два дні до того, як вони повинні були реалізуватися. Це змусило його змінити свої наміри в останню хвилину і розпочати марш до Москви.

"Передчасний запуск змови був одним із факторів, який могли пояснити його остаточний провал через 36 годин, коли Пригожин скасував збройний марш на Москву, який спочатку не зустрів особливого опору", - пише WSJ.

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За словами джерела видання, західні спецслужби також заздалегідь дізналися про плани Пригожина, проаналізувавши перехоплені електронні повідомлення і супутникові знімки. На Заході вважають, що початкова змова мала хороші шанси на успіх, але зазнала невдачі після витоку інформації про неї, що змусило Пригожина імпровізувати й на ходу придумувати альтернативний план.

Проте, пише WSJ, дані розвідки піднімають питання про ступінь контролю влади Путіним після того, як Москва не змогла перешкодити найманцям Пригожина пройти майже весь шлях до столиці, попри те, що Кремль знав про підготовку змови.

Згідно з даними розвідки, план Пригожина ґрунтувався на його впевненості в тому, що частина збройних сил Росії приєднається до повстання та виступить проти своїх власних командирів. Підготовка також включала в себе накопичення ПВК "Вагнером" великої кількості боєприпасів, палива і військової техніки, включаючи танки, бронемашини і сучасні мобільні засоби ППО за кілька днів до нападу.

Дізнавшись про витік, Пригожин був змушений почати діяти раніше, ніж планувалося. У п'ятницю йому вдалося захопити місто Ростов на півдні Росії, - ключовий командний пункт для вторгнення в Україну. За даними західної розвідки, легкість, із якою бойовики "Вагнера" взяли місто-мільйонник з великим військовим аеродромом, дозволяє припустити, що деякі командири регулярних військ могли бути частиною змови, пише WSJ.

Західні чиновники також припускають, що Пригожин розповів про свої наміри ряду високопоставлених офіцерів, в тому числі, командувачу російськими повітряно-космічними силами генералу Сергію Суровікіну. Однак поки не відомо, чи передав Суровікін цю інформацію до ФСБ, і як взагалі відомство дізналося про плани Пригожина.

Відзначається, що Суровікін був першим із високопоставлених командирів, який засудив змову в п'ятницю і закликав Пригожина зупинити своїх людей. Війська під командуванням Суровікіна також завдали авіаударів по колоні "вагнерівців", ставши по суті єдиною силою, яка намагалася протистояти бойовикам Пригожина.

Заколот Пригожина - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розпочав "Марш справедливості", заявивши своєю метою Москву. Він звинуватив російську армію в завданні "ракетного удару" по тиловому табору "вагнерівців" за наказом керівництва міноборони РФ. Незабаром бойовики "Вагнера" захопили військові об'єкти у Ростові-на-Дону, потім дійшли до Воронежа і до вечора вже були недалеко від Московської області.

Президент країни-агресора Володимир Путін у своєму зверненні назвав заколот Пригожина" зрадою "і" ударом в спину", а також погрожував винним відповідальністю.

Вдень у ситуацію втрутився білоруський диктатор Олександр Лукашенко, після його переговорів із Пригожиним останній наказав зупинити наступ на Москву, розгорнув колони найманців і відступив.

Як повідомило видання NYT, генерал Сергій Суровікін заздалегідь знав про плани Євгена Пригожина повстати проти військового керівництва Росії. Чиновники США також вважають, що інші російські генерали, можливо, також підтримали спробу Пригожина змінити керівництво міноборони. На їхню думку, "кухар Путіна" не підняв би повстання, якби не вірив, що інші особи, які перебувають при владі, прийдуть йому на допомогу.

Президент США Джо Байден вважає, що його Володимир Путін виявився "абсолютно" ослаблений через недовгий заколот у минулі вихідні.

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