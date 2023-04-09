Цей інцидент був значно серйознішим, ніж про нього говорили публічно.

Російський винищувач ледь не збив британського літака-розвідника RC-135 Rivet Joint над Чорним морем восени минулого року. Цей інцидент був значно серйознішим, ніж про нього згадували у ЗМІ. Збиття літака загрожувало вступом НАТО у війну з Росією.

Як пише Washington Post з посиланням на витік документів Пентагону, інцидент відбувся 29 вересня біля узбережжя Криму. У злитому документі цей інцидент називають "майже знищенням UK RJ". Літак використовують для збору радіопередач та інших електронних повідомлень.

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес доповів про цей інцидент Палаті громад країни. Він заявив, що два російські винищувачі Су-27 перехопили RC-135 у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Один із літаків РФ випустив ракету поруч з британським розвідником. Втім, публічно британський міністр не описував цей інцидент як "майже збиття", а запуск ракети пояснив "технічною несправністю" російського Су-27.

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Видання зазначає, що збиття британського літака у міжнародному повітряному просторі означало б вступ НАТО у війну проти Росії. При цьому представники Пентагону відмовилися коментувати вміст витоку документа. Представник британського посольства у Вашингтоні також відмовився від коментарів, а російське посольство не відповіло на запит про коментар.

Документ був адерсовано Об’єднаному штабу Пентагону, і в ньому детально описані польоти спостереження над Чорним морем з дня, коли повідомлялося про "майже збиття", до 26 лютого.

Крім того, у документі детально описують низку інших російських реакцій на розвідувальні польоти американських, британських і французьких літаків. Йдеться про перехоплення іншого британського Rivet Joint у супроводі двох британських винищувачів Typhoon у грудні минулого року та збиття американського дрона-розвідника MQ-9.

Роль Чорного моря у війні проти України

Росія використовує акваторію Чорного моря для атак по території України. У водах поблизу Росії та окупованих українських територій на бойовому чергуванні практично постійно перебувають кораблі ВМС Росії з ракетами "Калібр".

Повітряні сили країн-членів НАТО регулярно проводили розвідку акваторії Чорного моря, однак у середині березня російський винищувач протаранив БПЛА MQ-9. У Москві вирішили нагородити російських пілотів, котрі здійснили такий маневр.

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