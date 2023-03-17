Міністр оборони РФ Сергій Шойгу нагородив пілотів Су-27, врізався в американський розвідувальний БПЛА MQ-9 Reaper.
У повідомленні міністерства йдеться, що льотчики, які атакували MQ-9 Reaper, нібито "запобігли порушенню" цим БПЛА "району тимчасового режиму використання повітряного простору, встановленого з метою проведення "спеціальної військової операції".
"Російські винищувачі бортове озброєння не застосовували, з БПЛА в контакт не вступали і благополучно повернулися на аеродром базування", - стверджують у Шойгу.
Інцидент з MQ-9 Reaper - що відомо
У вівторок ввечері, 14 березня, російський Су-27 протаранив американський розвідувальний БПЛА MQ - 9 Reaper у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.
У Білому домі дії росіян назвали "непрофесійними і небезпечними".
Зауважується, що перед зіткненням пілоти Су-27 кілька разів скидали паливо і летіли перед MQ-9 у "безрозсудній, екологічно небезпечній і непрофесійній манері".
Росія свою провину не визнає. Однак Пентагон показав напередодні кадри, зняті MQ-9, що підтверджують версію західних чиновників про сплановану провокацію РФ над Чорним морем.
Американці сподіваються, що їхні технології не потраплять "до чужих рук", а також роздумують, чи скасовувати польоти своїх дронів у Чорному морі.