"Герої" нібито запобігли порушенню БПЛА району, який Росія "тимчасово використовує" з метою війни.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу нагородив пілотів Су-27, врізався в американський розвідувальний БПЛА MQ-9 Reaper.

У повідомленні міністерства йдеться, що льотчики, які атакували MQ-9 Reaper, нібито "запобігли порушенню" цим БПЛА "району тимчасового режиму використання повітряного простору, встановленого з метою проведення "спеціальної військової операції".

"Російські винищувачі бортове озброєння не застосовували, з БПЛА в контакт не вступали і благополучно повернулися на аеродром базування", - стверджують у Шойгу.

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Інцидент з MQ-9 Reaper - що відомо

У вівторок ввечері, 14 березня, російський Су-27 протаранив американський розвідувальний БПЛА MQ - 9 Reaper у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

У Білому домі дії росіян назвали "непрофесійними і небезпечними".

Зауважується, що перед зіткненням пілоти Су-27 кілька разів скидали паливо і летіли перед MQ-9 у "безрозсудній, екологічно небезпечній і непрофесійній манері".

Росія свою провину не визнає. Однак Пентагон показав напередодні кадри, зняті MQ-9, що підтверджують версію західних чиновників про сплановану провокацію РФ над Чорним морем.

Американці сподіваються, що їхні технології не потраплять "до чужих рук", а також роздумують, чи скасовувати польоти своїх дронів у Чорному морі.

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