Глава МЗС заявив, що країна повинна мати можливість захищатися.

Україні мають дати дозвіл бити по російських військових цілях у Білорусі, якщо це буде необхідно для її захисту.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у коментарі "Радыё Свабода". Перед початком саміту глав міністерств закордонних справ країн НАТО в Празі його запитали, чи повинна українська армія бити по цілях на території Білорусі.

"Україна повинна мати можливість захистити себе. Якщо Росія, побоюючись, що об'єкти можуть бути атаковані в Росії, може перемістити їх кудись ще, то я думаю, що і вибір цілей необхідно перенести", - сказав Ландсбергіс.

Відео дня

Удари по території Росії: які країни виступили "за"

Як повідомляв УНІАН, використання західної зброї для ударів по РФ підтримують Велика Британія, Данія, Чехія, Франція, Нідерланди, Латвія, Литва, Естонія, Канада, Фінляндія, Швеція, Польща та Норвегія.

Італія виключила як застосування їхньої зброї по Росії, так і відправку солдатів в Україну. Бельгія, яка має поставити Україні F-16, заявила, що їх можна буде використовувати тільки на території країни.

Учора стало відомо, що Сполучені Штати Америки теж дозволяють Україні бити по РФ з їхнього озброєння. За даними ЗМІ, адміністрація Джо Байдена зробила це під тиском союзників.

Вас також можуть зацікавити новини: