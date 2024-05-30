Міністр закордонних справ Норвегії заявив, що Захід не може "змусити Україну воювати, тримаючи одну руку за спиною".

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Україна може використовувати зброю, отриману від західних країн, проти військових цілей у Росії. Про це повідомляє NRK.

"Ми вважаємо, що Україна має абсолютно чітке право, згідно з міжнародним правом, атакувати Росію на її території в рамках захисту своєї території... Ми принципово вважаємо, що Україна також може використовувати зброю, отриману нею від західних країн, проти військових цілей, які мають відношення до війни в Україні", - сказав Ейде.

За його словами, в іншому випадку союзники "накладають на Україну демаркацію, що ускладнює перемогу".

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"На війні це абсолютно нормально, і ми не можемо змусити Україну воювати, тримаючи одну руку за спиною. Україна повинна мати можливість вести війну "у такий спосіб, який для неї найефективніший", - сказав глава МЗС Норвегії.

Він зазначив, що якщо Україна зазнає атак з боку російських військ, які перебувають усередині Росії, оскільки в них є далекобійна зброя, то має бути можливість атакувати їх у відповідь.

Також він зазначив, що коли йдеться про конкретні умови застосування зброї, то союзники України "будуть обережними і не говоритимуть про це вголос, оскільки "це війна, і багато хто стежить за тим, що ми говоримо публічно".

Удари західною зброєю по РФ - які країни зняли заборону

Дозвіл Україні використовувати їхню зброю для ударів по цілях у Росії дали Велика Британія, Данія, Чехія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Канада, а також країни Балтії.

Сьогодні прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен також заявила, що не проти, щоб Україна завдавала ударів по території Росії винищувачами F-16, які постачатиме країна.

Водночас у Пентагоні неодноразово заявляли, що не змінювали свою позицію щодо ударів по Росії. Проти також виступили Італія та Бельгія.

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