Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Україна може використовувати зброю, отриману від західних країн, проти військових цілей у Росії. Про це повідомляє NRK.
"Ми вважаємо, що Україна має абсолютно чітке право, згідно з міжнародним правом, атакувати Росію на її території в рамках захисту своєї території... Ми принципово вважаємо, що Україна також може використовувати зброю, отриману нею від західних країн, проти військових цілей, які мають відношення до війни в Україні", - сказав Ейде.
За його словами, в іншому випадку союзники "накладають на Україну демаркацію, що ускладнює перемогу".
"На війні це абсолютно нормально, і ми не можемо змусити Україну воювати, тримаючи одну руку за спиною. Україна повинна мати можливість вести війну "у такий спосіб, який для неї найефективніший", - сказав глава МЗС Норвегії.
Він зазначив, що якщо Україна зазнає атак з боку російських військ, які перебувають усередині Росії, оскільки в них є далекобійна зброя, то має бути можливість атакувати їх у відповідь.
Також він зазначив, що коли йдеться про конкретні умови застосування зброї, то союзники України "будуть обережними і не говоритимуть про це вголос, оскільки "це війна, і багато хто стежить за тим, що ми говоримо публічно".
Удари західною зброєю по РФ - які країни зняли заборону
Дозвіл Україні використовувати їхню зброю для ударів по цілях у Росії дали Велика Британія, Данія, Чехія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Канада, а також країни Балтії.
Сьогодні прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен також заявила, що не проти, щоб Україна завдавала ударів по території Росії винищувачами F-16, які постачатиме країна.
Водночас у Пентагоні неодноразово заявляли, що не змінювали свою позицію щодо ударів по Росії. Проти також виступили Італія та Бельгія.