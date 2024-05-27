Сумарно 25 травня в "Барановичі" з Сещі (РФ) прибуло 8 вертольотів Мі-24 і Мі-8 ВКС РФ.

Сили ВПС і ППО Білорусі та РФ на навчаннях із 27 до 31 травня відпрацюють прикриття державних і військових об'єктів, заявили в Міноборони республіки.

Під час навчань буде відпрацьовано питання управління різнорідними силами авіації, а також організації взаємодії під час виконання ними навчально-бойових завдань.

До навчань залучаються авіаційні бази, підрозділи зенітних ракетних та радіотехнічних військ ЗС РБ, а також екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації ВКС ЗС РФ. Керівництво навчаннями здійснюватиме командувач ВПС та військ ППО Білорусі.

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"Основні зусилля під час навчань спрямовані на вирішення завдань із прикриття державних і військових об'єктів від ударів засобів повітряного нападу. Крім того, на авіаційних полігонах екіпажам належить практично відпрацювати низку питань в інтересах прикриття підрозділів сухопутних військ", - йдеться в заяві.

До Білорусі прилетіли ще 6 вертольотів ВКС РФ, пише моніторингова група "Беларускі Гаюн". Учора вранці повідомлялося, що 25 травня на аеродром "Барановичі" з російської Сєщі прибули два вертольоти Мі-24 і Мі-8 ВКС РФ. Згодом з'ясувалося, що з РФ до Білорусі було перекинуто більше вертольотів.

За уточненими даними, сумарно 25 травня в "Барановичі" з Сещі (РФ) прибуло 8 вертольотів Мі-24 і Мі-8 ПКС РФ.

Таким чином, прямо зараз у Барановичах перебувають:

2 розвідувальні літаки Су-24МР ВКС РФ;

мінімум 4 винищувачі Су-30СМ ВКС РФ;

8 вертольотів Мі-24 і Мі-8 ВКС РФ.

Навчання в Білорусі - деталі

У Білорусі провели раптову перевірку сил і засобів носіїв нестратегічної ядерної зброї, заявив міністр оборони режиму Олександра Лукашенка Віктор Хренін.

"Відповідно до розпорядження Президента Республіки Білорусь у Збройних Силах проводиться раптова перевірка засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї", - ідеться в заяві.

За словами Хреніна, розпорядження про перевірку надійшло від головнокомандувача країни у вівторок, 7 травня.

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