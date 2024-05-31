У Білому домі обговорення цього рішення проходили в закритому режимі.

Перші удари американською зброєю по території Росії можуть розпочатися вже протягом декількох годин або днів.

Про це пише The New York Times з посиланням на американських офіційних осіб. Наданий Україні дозвіл стосується лише захисту Харківської області, де російські окупаційні війська нещодавно пішли у новий наступ. Зазначається, що президент Джо Байден ухвалив це рішення під тиском радників і ключових союзників.

"Президент доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати зброю, надану США, для контрвогню в Харківській області, щоб Україна могла дати відсіч російським військам, які нападають на неї або готуються до нападу. Наша політика щодо заборони використання ПТРК або ударів на великі відстані всередині Росії не змінилася", - йдеться у заяві, опублікованій адміністрацією. Відео дня

Чиновники повідомили, що зміна політики набула чинності в четвер. Таким чином Байден перетнув червону лінію, яку сам і накреслив. Якщо Росія здійснить інші атаки за межами Харкова, ці обмеження можуть бути ще більше послаблені, визнали в адміністрації. "Це нова реальність. І, можливо, нова ера в українському конфлікті", - сказав один високопосадовець.

У Білому домі обговорення проходили в закритому режимі і були відомі лише дуже вузькій групі помічників. Журналісти зазначають, що через це прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх ще вчора заявила журналістам, що політика США в цьому питанні не змінювалася - вона просто не знала, що міністр оборони Ллойд Остані за кілька днів до цього вже віддав наказ про скасування заборони.

У Кремлі також вже прокоментували часткове скасування заборони США. "Нам відомо, що загалом зброєю американського виробництва вже здійснюються спроби нанесення ударів по російській території. Нам цього достатньо, і це більш ніж красномовно свідчить про ступінь залученості Сполучених Штатів у цей конфлікт", - заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Позиція США щодо ударів по Росії:

Як писали західні ЗМІ, адміністрація тривалий час опиралася ідеї скасувати цю заборону. Офіційно у Білому домі та Пентагоні заявляли, що не заохочують удари по РФ і працюють над тим, щоб Україна могла захищатися у межах свої кордонів.

Днями, коли понад 10 країн НАТО виступили за надання Україні дозволу атакувати Росію західною зброєю, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не виключає здатність Вашингтону "адаптувати" і свою позицію.

Згодом ЗМІ повідомили, що Байден вже змінив своє рішення. Україна отримала дозвіл на атаки, однак лише на одному напрямку.

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