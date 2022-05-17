Напередодні уряд Швеції ухвалив офіційне рішення про вступ країни до Альянсу.

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде підписала заявку на вступ країни у НАТО.

Про це пише SVT.

Тепер заявка Швеції буде подана разом із заявкою Фінляндії, впевнена Лінде.

"Це сприймається як велика, серйозна подія, як крок, який ми вважаємо найкращим для Швеції", - зазначила міністр.

Нагадаємо, 16 травня уряд Швеції ухвалив офіційне рішення про вступ у НАТО.

Відомо, що голосування фінського парламенту очікується ввечері 17 травня.

Фінляндія і Швеція подають заявки на вступ у НАТО: подробиці

15 травня стало відомо, що Фінляндія і Швеція офіційно вирішили вступити в НАТО.

Росія і Туреччина засудили таке рішення.

Володимир Путін заявив, що відповідь РФ на вступ у НАТО Швеції та Фінляндії залежатиме від розширення інфраструктури цього військово-політичного блоку.

А Реджеп Таїп Ердоган різко випалив, що Туреччина не може підтримати розширення Альянсу, тому що Фінляндія і Швеція є "домом для багатьох терористичних організацій".

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