Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде підписала заявку на вступ країни у НАТО.
Про це пише SVT.
Тепер заявка Швеції буде подана разом із заявкою Фінляндії, впевнена Лінде.
"Це сприймається як велика, серйозна подія, як крок, який ми вважаємо найкращим для Швеції", - зазначила міністр.
Нагадаємо, 16 травня уряд Швеції ухвалив офіційне рішення про вступ у НАТО.
Відомо, що голосування фінського парламенту очікується ввечері 17 травня.
Фінляндія і Швеція подають заявки на вступ у НАТО: подробиці
15 травня стало відомо, що Фінляндія і Швеція офіційно вирішили вступити в НАТО.
Росія і Туреччина засудили таке рішення.
Володимир Путін заявив, що відповідь РФ на вступ у НАТО Швеції та Фінляндії залежатиме від розширення інфраструктури цього військово-політичного блоку.
А Реджеп Таїп Ердоган різко випалив, що Туреччина не може підтримати розширення Альянсу, тому що Фінляндія і Швеція є "домом для багатьох терористичних організацій".