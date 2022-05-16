Влада Швеції подає заявку на вступ до Альянсу, поділилася прем'єр.

Уряд Швеції ухвалив офіційне рішення щодо членства в НАТО.

Швеція подає заявку на входження в Альянс, публікує слова прем'єр-міністра країни Магдалени Андерссон DW в Telegram.

Глава Єврокомісії Шарль Мішель в Twitter відреагував на рішення Швеції щодо НАТО. Європолітик зазначив, що схвалює рішення влади країни "на благо колективної безпеки та оборони".

"Завдяки заявці Швеції на приєднання до НАТО разом зі своїм стратегічним партнером Фінляндією наша безпека стає міцнішою...", - написав очільник ЄК.

Команда шведських дипломатів вирушить до Туреччини для переговорів відносно заперечень Туреччини щодо вступу шведської держави до Альянсу, пише DW, посилаючись на відомості глави Міноборони Швеції Петера Хультквіста.

Нагадаємо, 15 травня стало відомо, що Швеція і Фінляндія офіційно вирішили поповнити ряди НАТО.

16 числа президент РФ Володимир Путін сказав, що відповідь країни на вступ Швеції та Фінляндії в Альянс залежатиме від розширення інфраструктури цього військово-політичного блоку.

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