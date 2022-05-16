Турецький лідер наголосив, що НАТО "перестане бути організацією з безпеки".

Туреччина не підтримає вступ Швеції та Фінляндії у НАТО. Візити послів цих країн будуть даремними.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на спільній прес-конференції після церемонії підписання угод із президентом Алжиру Теббуном.

"Туреччина не може сказати "так" членству Фінляндії та Швеції в НАТО. Це неможливо, хай не ображаються", - заявив Ердоган.

Він зауважив, що його країна не може погодитися на вступ до НАТО держав, які запроваджують санкції проти Туреччини.

"Тоді НАТО перестане бути організацією з безпеки. Ми не можемо сказати "так". Нас не можуть знову вжалити там, де нас вжалили раніше. Я маю сказати щось дуже чітко і щиро. Обидві країни не мають чіткого ставлення до терористичних організацій. Швеція – це інкубаційний центр терористичних організацій. Вони приводять терористів до своїх парламентів, дають їм трибуну, розсилають спеціальні запрошення і навіть мають у своїх парламентах терористів, які підтримують Робочу партію Курдистану", - зазначив Ердоган.

Він також заявив, що Фінляндія та Швеція відправлять в Туреччину свої делегації з метою вмовляння підтримати їхній вступ в НАТО.

"Вони приїдуть нас умовляти, вибачте, їм нема на що розраховувати", - сказав він.

Нагадаємо, що і Фінляндія, і Швеція ввели санкції на постачання оборонної продукції до Туреччини після початку військової операції проти Syrian Democratic Forces (курдів) у Сирії в 2019 році. Саме ці санкції мав на увазі Ердоган.

Прагнення Фінляндії та Швеції до НАТО: що варто знати

Як писав УНІАН, 15 травня стало відомо, що Фінляндія і Швеція офіційно вирішили вступити в НАТО.

Росія і Туреччина засудили таке рішення. Так, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вступ Швеції і Фінляндії в НАТО викликає стурбованість у Кремля. Також у РФ відкрито погрожували обом країнам військовим вторгненням, якщо вони вирішуватися на вступ до НАТО.

16 травня президент Російської Федерації Володимир Путін сказав, що відповідь країни на вступ до НАТО Швеції і Фінляндії залежатиме від розширення інфраструктури цього військово-політичного блоку.

Президент Туреччини (країна є членом НАТО) Реджеп Таїп Ердоган несподівано заявив, що Туреччина не може підтримати розширення Альянсу, тому що Фінляндія і Швеція є "домом для багатьох терористичних організацій".

Позиція Туреччини вже викликала подив серед країн-партнерів НАТО. Зокрема, в Держдепі США вже заявили, що "працюють над проясненням позиції Туреччини щодо потенційного вступу до НАТО Швеції та Фінляндії".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Туреччина не блокуватиме заявку Фінляндії та Швеції. А Заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане висловив упевненість в тому, що вдасться знайти консенсус з Туреччиною з питання вступу до Альянсу Фінляндії та Швеції.

Команда шведських дипломатів відправиться до Туреччини для переговорів щодо заперечень стосовно вступу Шведської держави до Альянсу.

Вас також можуть зацікавити новини: