Ердоган заявив, що Туреччина ніколи не підтримає вступ Фінляндії та Швеції в НАТО / фото REUTERS

Туреччина не підтримає вступ Швеції та Фінляндії у НАТО. Візити послів цих країн будуть даремними.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на спільній прес-конференції після церемонії підписання угод із президентом Алжиру Теббуном.

"Туреччина не може сказати "так" членству Фінляндії та Швеції в НАТО. Це неможливо, хай не ображаються", - заявив Ердоган.

Він зауважив, що його країна не може погодитися на вступ до НАТО держав, які запроваджують санкції проти Туреччини.

"Тоді НАТО перестане бути організацією з безпеки. Ми не можемо сказати "так". Нас не можуть знову вжалити там, де нас вжалили раніше. Я маю сказати щось дуже чітко і щиро. Обидві країни не мають чіткого ставлення до терористичних організацій. Швеція – це інкубаційний центр терористичних організацій. Вони приводять терористів до своїх парламентів, дають їм трибуну, розсилають спеціальні запрошення і навіть мають у своїх парламентах терористів, які підтримують Робочу партію Курдистану", - зазначив Ердоган.

Він також заявив, що Фінляндія та Швеція відправлять в Туреччину свої делегації з метою вмовляння підтримати їхній вступ в НАТО.

"Вони приїдуть нас умовляти, вибачте, їм нема на що розраховувати", - сказав він.

Нагадаємо, що і Фінляндія, і Швеція ввели санкції на постачання оборонної продукції до Туреччини після початку військової операції проти Syrian Democratic Forces (курдів) у Сирії в 2019 році. Саме ці санкції мав на увазі Ердоган.

Прагнення Фінляндії та Швеції до НАТО: що варто знати

Як писав УНІАН, 15 травня стало відомо, що Фінляндія і Швеція офіційно вирішили вступити в НАТО

Росія і Туреччина засудили таке рішення. Так, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вступ Швеції і Фінляндії в НАТО викликає стурбованість у Кремля. Також у РФ відкрито погрожували обом країнам військовим вторгненням, якщо вони вирішуватися на вступ до НАТО.

16 травня президент Російської Федерації Володимир Путін сказав, що відповідь країни на вступ до НАТО Швеції і Фінляндії залежатиме від розширення інфраструктури цього військово-політичного блоку.

Президент Туреччини (країна є членом НАТО) Реджеп Таїп Ердоган несподівано заявив, що Туреччина не може підтримати розширення Альянсу, тому що Фінляндія і Швеція є "домом для багатьох терористичних організацій".

Позиція Туреччини вже викликала подив серед країн-партнерів НАТО. Зокрема, в Держдепі США вже заявили, що "працюють над проясненням позиції Туреччини щодо потенційного вступу до НАТО Швеції та Фінляндії".

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Туреччина не блокуватиме заявку Фінляндії та Швеції. А Заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане висловив упевненість в тому, що вдасться знайти консенсус з Туреччиною з питання вступу до Альянсу Фінляндії та Швеції.

Команда шведських дипломатів відправиться до Туреччини для переговорів щодо заперечень стосовно вступу Шведської держави до Альянсу.

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