У Будапешта нібито немає можливості підтримати розширення НАТО за рахунок України.

Віце-спікер парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України до Північноатлантичного альянсу (НАТО) можливо тільки після того, як Росія підпише документ, яким підтвердить свою згоду на це.

"Ми не бачимо жодних обставин, які дозволили б нам підтримати розширення НАТО за рахунок України. Допоки кордони України оскаржуються і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до альянсу. Без ризику початку війни вступ України можливий тільки в тому випадку, якщо Росія схвалить це у вигляді певної угоди", – заявила Дора Дуро в коментарі російському пропагандистському виданню "Известия".

Як відомо, Росія і НАТО ніколи не укладали угод, які б передбачали, що альянс не буде розширюватися, або що буде розширюватися за згодою РФ, яка не є членом Альянсу.

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Всупереч цьому російська пропаганда неодноразово заявляла, що нібито НАТО обіцяло Росії, що не буде розширюватися після "холодної війни". Країна-агресор також називає недопущення інтеграції Києва до Альянсу однією з цілей розв'язаної проти України загарбницької війни.

На сайті Альянсу нагадують, що "двері НАТО відкриті для нових членів з моменту заснування в 1949 році – і це ніколи не змінювалося". А рішення з цього питання ухвалюються членами Альянсу, а не третіми сторонами.

"Ця політика відкритих дверей закріплена в статті 10 установчого договору НАТО, в якій йдеться, що "будь-яка інша європейська держава, здатна розвивати принципи цього Договору і вносити свій внесок у безпеку Північноатлантичного регіону", може подати заявку на членство. Рішення про членство приймаються на основі консенсусу між усіма союзниками. Жоден договір, підписаний Сполученими Штатами, Європою і Росією, не включав положень про членство в НАТО", – йдеться в повідомленні.

Раніше цього року в Альянс вступила Фінляндія, яка межує з Росією.

Вступ України до НАТО - актуальне

У НАТО заявляли про готовність прийняти Україну до Альянсу після війни. Водночас українська влада очікує від країн-партнерів надання гарантій безпеки до вступу до Альянсу.

У п'ятницю перед засіданням контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Німеччині генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі союзники по НАТО згодні з тим, що Україна стане членом Альянсу. Він вказав, що Києву потрібні механізми стримування "для запобігання новим нападам" з боку Росії.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив швидке розв'язання питання щодо членства України в НАТО. У зв'язку з цим у польському МЗС звинуватили Німеччину і Францію в затягуванні вступу України в Альянс і тому, що якби Київ прийняли в НАТО, війни б не було.

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