Польща виступає за швидкий вступ України до Альянсу, вбачаючи в цьому гарантію безпеки для себе.

Якби Німеччина не спробувала затягнути вступ України до Північноатлантичного альянсу (НАТО), війни б сьогодні не було, заявив у коментарі PAP заступник голови МЗС Польщі Пьотр Вавжик.

"Якби Німеччина не розраховувала, як зараз, не намагалася затягнути вступ України до Північноатлантичного альянсу, якби Україну багато років тому в Мюнхені запросили до Альянсу, сьогодні не було б війни в Україні. Відомо, що країни Західної Європи, Франція і Німеччина взагалі завжди були проти вступу України до Євросоюзу або Північноатлантичного альянсу. ... На наш погляд, чим раніше це станеться, тим краще, тому що це буде гарантією безпеки не тільки України і Польщі, але і всього регіону", – сказав Вавжик.

Посилаючись на слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про те, що зараз "не час приймати рішення" і діяти потрібно не з солідарності, а "з холодною головою і гарячим серцем", Вавжик зазначив: "Питання в тому, коли для цих "холоднокровних" настане час? Через п'ять, десять чи тридцять років після війни?".

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За словами Вавжика, позиція, висловлена німецьким міністром, може фактично відтермінувати вступ України до НАТО, оскільки при прийомі нової країни до Альянсу необхідна одностайність.

Вступ України до НАТО - останні новини

У НАТО неодноразово заявляли про готовність прийняти Україну до Альянсу після завершення повномасштабної війни. Зокрема, таку позицію в четвер під час першого за час повномасштабної війни візиту до України озвучив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він повторно озвучив її в п'ятницю перед зустріччю контактної групи підтримки України в німецькому Рамштайні.

Однак не всі країни в Альянсі налаштовані оптимістично. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан критично відреагував на слова Столтенберга. А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив швидке розв'язання питання про членство України в НАТО, заявивши, що "двері широко відкриті, але зараз не час приймати рішення".

Президент Володимир Зеленський повторював позицію України щодо того, що Київ очікує від партнерів надання гарантій безпеки до отримання статусу члена НАТО.

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