Однак, за його словами, рішення про вступ до Альянсу треба ухвалювати з холодною головою.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що для України "двері НАТО трошки прочинилися", але зараз "не час, щоб це вирішувати".

"Таке рішення необхідно ухвалювати з холодною головою і гарячим серцем, але ніяк не навпаки", - процитував Пісторіуса ZDF.

Він впевнений, що вступ України до НАТО не буде швидким процесом. На думку міністра, під час наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" питання про членство України в Альянсі або ЄС не буде підніматися.

Відео дня

Вступ України до НАТО

Минулого року Україна після спроби РФ анексувати тимчасово окуповані території подала офіційну заявку на вступ до НАТО.

Однак у США попереджають, що Україні потрібно відповідати певним стандартам для вступу в блок. Водночас президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна повинна отримати дієві гарантії безпеки ще до вступу в НАТО.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що Україні не потрібен так званий "План дій для членства" (ПДЧ), який їй не дали в 2008 році. За його словами, оскільки подано формальну заявку на вступ, зараз справа за політичним рішенням.

Вас також можуть зацікавити новини: