За словами президента Європейської Ради, ЄС може стати більш впливовим у світі, якщо розшириться.

Повномасштабна війна РФ проти України дала новий сигнал прагненню ЄС прийняти більше країн. Про це заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель. За його словами, він сподівається, що союз з 27 країн та потенційні нові члени будуть готові до 2030 року. Про це пише Reuters.

З такою заявою Мішель виступив у середу перед 20 річницею "Великого вибуху" розширення Європейського Союзу, коли до блоку, де на той час було лише 15 членів, приєдналося ще 10 переважно колишніх комуністичних країн, серед яких Польща та Угорщина та середземноморські острови Мальта і Кіпр.

"Це був заклик історії об'єднати європейські країни. Двадцять років по тому ми стикаємося з подібним викликом, тому що існує геополітичний хаос, в тому числі через війну Росії проти України. І протистояння цьому хаосу є геополітичною стратегією для того, щоб знову об'єднатися", - додав голова Європейської Ради, коментуючи розширення у 2004 році.

За його словами, країни, які приєдналися до ЄС у 2004 році, побачили, що їхній спільний валовий внутрішній продукт на душу населення зріс з близько половини середнього показника по ЄС тоді до 80% станом на зараз.

Тепер претендентами на вступ до ЄС є шість балканських країн, Україна, Грузія та Молдова. Мішель зазначив, що Україна, безумовно, є найбільшим потенційним членом ЄС з приблизно 40-мільйонним населенням та великим сільськогосподарським сектором.

"Через війну, розпочату Росією проти України, з'явився новий імпульс, пожвавлення стратегії розширення (ЄС). Це складний виклик. Але яка альтернатива? Альтернативою була б жахлива, безвідповідальна помилка з боку ЄС", - підкреслив він та закликав Європейський Союз та країн-кандидатів здійснити до 2030 року реформи, необхідні для нового розширення.

У Reuters додали, що країни-члени ЄС, які є заможними, з побоюванням ставляться до вступу такої великої країни, як Україна, адже це може забрати багато ресурсів зі скарбниці ЄС. Водночас Мішель зауважив, що перемогою буде посилення міжнародного впливу ЄС.

"ЄС є однією з трьох основних регіональних сил у світі разом з Китаєм і США. І з цим новим розширенням ідея полягає не лише в тому, щоб стати більшим. Він також має стати більш впливовим", - сказав він.

Політик наголосив, що Києву знадобляться особливі перехідні заходи, адже країні потрібно буде відновлюватися після війни, в той час, як ЄС має бути обережним, аби повністю відкритися для великого населення та експорту продовольства з України.

Вступ України до ЄС: останні новини

Раніше віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що між Україною і більшістю країн-членів ЄС є "джентельменська угода" щодо затвердження початку перемовин про вступ у червні.

"Звичайно, ми не бачили перепон, щоб вже у березні затвердити переговорну рамку. Це дало би юридичні підстави рухатися більш оперативно далі. Але стартують європейські вибори і ми маємо джентельменську домовленість серед абсолютної більшості країн Європейського Союзу, що і міжурядова конференція, і сама переговорна рамка будуть затверджені в червні", - пояснила вона.

Також опитування, яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова, показує, що 84% українців підтримують вступ України до Європейського Союзу.

"Переважна більшість (84%) опитаних підтримують вступ України до Європейського Союзу (у грудні 2022 р. підтримка становила 79%). Не підтримують вступ до ЄС лише 7% респондентів (у грудні 2022 р. таких було 8%)", - зазначили в опитуванні.

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