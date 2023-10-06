Він зазначив, що Євросоюз наразі "абсолютно не здатний прийняти великі країни".

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте виступив проти вступу України у Європейський Союз в 2030 році, повідомляє видання NL Times.

"Я категорично не згоден з цією датою. Я також вважаю її дуже нерозумною", - сказав Рютте.

Рютте зазначив, що прийняття нових країн-членів до ЄС є складним процесом і наголосив, що не повинно бути жодних поступок щодо вимог вступу. Крім того, за його словами, в ЄС знадобляться значні реформи, якщо приєднається більше країн.

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"Я точно знаю, що Євросоюз у такому його складі абсолютно не здатний прийняти великі країни… ЄС уже налічує 27 держав-членів, і прийняття рішень та різні інші питання стануть ще складнішими, якщо приєднається більше країн", - сказав прем’єр Нідерландів.

Він додав, що країни можуть приєднатися, якщо вони відповідають усім вимогам. "Питання не в тому, коли країни готові, а в тому, чи готові країни", - наголосив він.

Вступ України в ЄС - що відомо

Україна подала заявку на вступ до ЄС на початку 2022 року. ЄС надав Україні статус країни-кандидата та список із семи реформ, які обовзяково мають бути запроваджені для початку переговорів про вступ.

До цього часу Києву вдалося реалізувати тільки дві реформи з цього списку.

Наприкінці серпня голова Європейської ради Шарль Мішель говорив, що Євросоюз має бути готовий до прийому нових членів до 2030 року.

Очільниця представництва Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що за умови збереження поточного темпу реформ Україна може вступити до Євросоюзу у 2030 році, оскільки це реалістичний термін.

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