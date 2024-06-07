Україна чекає на початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця.

Європейська комісія підтримує початок переговорів про вступ України та Молдови до ЄС. Про це повідомив у Twitter журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Як і очікувалося, Європейська комісія підтверджує, що Україна і Молдова повністю виконали всі кроки для початку переговорів", - написав він.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також підтвердив, що Єврокомісія підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС.

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Голова уряду додав, що в Україні вдячні за позитивну оцінку нашого євроінтеграційного прогресу.

"В озвученому висновку ЄК йдеться про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи", - зазначив Шмигаль.

За його словами, тепер Україна очікує від європейських партнерів наступний крок — початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця.

"Український народ щодня виборює право бути в колі європейської родини у війні проти російського агресора", - заявив Шмигаль.

У Єврокомісії прокоментували рішення

Водночас, як сказала на брифінгу у Брюсселі речниця Єврокомісії з питань розширення, сусідства та міжнародних партнерств Ана Пісонеро, сьогодні питання переговорів про вступ України та Молдови до ЄС було на порядку денному засідання Комітету постійних представників країн-членів Європейського Союзу (Coreper).

"Ми зрозуміли, що цей пункт на сьогодні закритий, і ми дійсно можемо підтвердити, зі сторони Єврокомісії, що ми надали країнам-членам усі оновлення, і ми вважаємо, що усі кроки були виконані двома країнами", - сказала Пісонеро.

При цьому, вона відзначила, що рішення про практичний початок переговорів залежить від країн-членів. Зокрема, країни-члени мають схвалити переговорну рамку. "І як цей крок буде зроблено, це прерогатива країни, яка головує в ЄС, скликати міжурядову конференцію, щоб офіційно ознаменувати початок переговорів", - наголосила Пісонеро.

Як відомо, наразі в Євросоюзі до 30 червня головує Бельгія, а з 1 липня головування перейде до Угорщини.

Також речниця перерахувала необхідні кроки, які виконала Україна, аби бути готовою для початку переговорів. Одним із таких кроків було внесення змін до законів стосовно дотримання прав національних меншин, і зокрема у частині забезпечення належних правил щодо освіти мовами меншин. Речниця наголосила, що дуже важливим буде втілення схвалених змін і Єврокомісія буде відстежувати цей процес.

Вступ України в ЄС - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня 2023 року лідери країн-членів ЄС вирішили започаткувати переговори з Україною про вступ до Союзу. Вони рекомендували Єврокомісії затвердити організаційні аспекти для переговорів, також відомі як переговорна рамка.

Переговорна рамка про організаційні аспекти ведення перемовин має бути затверджена у червні. У ЄС хочуть почати переговори по членство України до 1 липня, коли Угорщина обійме посаду голови Ради ЄС.

Зі свого боку, Україна мала практично впровадити ряд законів і продемонструвати прогрес у боротьбі з корупцією. Зокрема, Верховна Рада схвалила необхідні закони: про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, про посилення інституційні спроможності Національного антикорупційного бюро (передбачає збільшення граничної чисельності штату НАБУ з 700 до 1000 осіб) і про надання можливості Національному агентству із питань запобігання корупції перевіряти майно посадовців, придбаного до вступу на державну службу.

Крім того, Верховна Рада підтримала внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах (передбачено, що заклади вищої освіти приватної форми власності мають право вільного вибору мови навчання, яка є офіційною мовою ЄС).

Також Верховна Рада схвалила урядовий законопроект "Про доброчесне лобіювання". Це означає, що Україна пришвидшить свою євроінтеграцію, яка передбачає приведення національного законодавства у відповідність до європейських норм.

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