Про новий пакет можуть оголосити вже сьогодні.

У вівторок, 13 червня, Сполучені Штати Америки можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України.

Про це "Голосу Америки" повідомив представник американського Міністерства оборони, пише кореспондент видання в Пентагоні Карла Бабб в Twitter. "США надають Україні додаткову військову допомогу на суму до 325 мільйонів доларів у пакеті, який, як очікується, буде оголошено завтра", - написала вона.

За словами джерела, в пакет допомоги увійдуть бойові броньовані машини Stryker і БМП "Bradley", які можуть замінити пошкоджену і знищену техніку. Також Україна отримає боєприпаси для систем NASAMS і HIMARS.

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Втрати в техніці на фронті - що відомо

За даними CNN, за останні кілька днів під час наступальних дій українська армія втратила 16 американських БМП M2 Bradley. Українське командування не підтверджувало цю інформацію.

10 червня в мережі опублікували відео, на якому нібито зафіксовано бій з російськими загарбниками, в ході якого була втрачена техніка.

До цього військовий оглядач Bild Юліан Ріпці заявляв, що в боях на Запорізькому напрямку 8 червня Збройні Сили України втратили два німецьких танка Leopard 2 і 13 Bradley.

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