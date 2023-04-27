За планом Кремля, на наступних виборах Володимир Путін повинен продемонструвати "рекордні результати".

У Кремлі побоюються, що введення електронних повісток може завадити запланованим "рекордним результатам" Володимира Путіна на виборах у 2024 році.

Як пише видання "Медуза", Кремль доручив керівництву регіонів, де під час президентських виборів 2024 року буде проходити дистанційне електронне голосування (ДЕГ), домогтися того, щоб на нього зареєструвалися 20% виборців.

За планом Кремля, на наступних виборах Володимир Путін повинен продемонструвати "рекордні результати". Щоб їх домогтися, в Адміністрації президента вирішили скористатися ДЕГ: ця непрозора система дозволяє легко фальсифікувати результати виборів.

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Зареєструватися на онлайн-голосування за традицією змусять бюджетників, працівників державних підприємств і співробітників лояльних владі компаній. За оцінкою, після реєстрації такі виборці "точно проголосують - і майже точно проголосують за кандидата від влади".

Але є проблема - як показав досвід виборів до Держдуми 2021 року, навіть лояльних владі виборців може бути важко змусити зареєструватися на онлайн-голосування, так як багато хто побоюється, що "їх дані витечуть в Інтернет, а на паспорт наберуть кредитів".

Після введення електронних повісток у квітні 2023 го ця проблема стала ще гострішою - і може поставити під загрозу плани Кремля на президентські вибори-2024.

Електронні повістки в РФ - деталі

Держдума затвердила новий закон про єдиний реєстр військовозобов'язаних та новий порядок вручення повісток, а Путін вже підписав цей закон. Перший електронні повістки почали розсилати 20 квітня в Санкт-Петербурзі.

Як повідомили у британській розвідці, електронні повістки дозволять кремлівському режиму тиснути на" ухильників", які раніше уникали їх отримання в паперовому вигляді. Для цього і були придумані різноманітні обмеження.