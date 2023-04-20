Цієї весни вони ще не матимуть юридичної сили, запевняють у Держдумі.

У Санкт-Петербурзі почалася розсилка електронних повісток, поки – в тестовому режимі.

Як повідомляє воєнком Санкт-Петербурга Сергій Качковський в коментарі російському виданню "Фонтанка", повістки вже приходять через федеральну державну інформаційну систему "Госуслуги". Згодом також буде оповіщення про отримання повістки через портал у вигляді SMS-повідомлення.

Повістки, які розсилаються через "Госуслуги", як запевняє воєнком, обов'язково дублюватимуться звичайними.

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Цієї весни, як запевняють у Держдумі РФ, електронні повістки ще не матимуть юридичної сили. Також обіцяють поки не застосовувати щодо їх одержувачів обмежувальні заходи (заборона на виїзд, заборона на угоди з нерухомістю та інші).

До осіннього призову, коли запрацює єдиний реєстр військового обліку, ситуація зміниться.

Закон про електронні повістки в РФ - деталі

Раніше в цьому місяці в Росії прийняли закон, що передбачає створення цифрового реєстру військового обліку і вводить вручення електронних повісток через сервіс "Госуслуги".

Передбачено, що після отримання повістки військовозобов'язаний не має права на виїзд з країни – до тих пір, поки не з'явиться у військкоматі.

Крім спрощення призову та мобілізації в РФ, нововведення також дозволяє загарбникам призивати жителів окупованих територій України.

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